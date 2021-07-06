Duduk ustası sanatçı Djivan Gasparyan vefat etti

Sanatçı Djivan Gasparyan vefat etti. Kalan Müzik’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hasan Saltık’ın yakın dostu Gasparyan’ın vefat haberini duyurmaktan dolayı üzüntü içindeyiz” denildi.

DUVAR – Duduk çalgısını dünyaya tanıtan Ermeni sanatçı Djivan Gasparyan 92 yaşında vefat etti. Sanatçının ölüm haberini, aynı ismi taşıyan duduk sanatçısı torunu Facebook hesabında duyurdu.

Kalan Müzik de sanatçının ölüm haberi üzerine bir paylaşım yaparak, “Kurucumuz Hasan Saltık yakın dostu, kıymetli sanatçımız Djivan Gasparyan’ın vefat haberini duyurmaktan dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

Kurucumuz Hasan Saltık yakın dostu, kıymetli sanatçımız Djivan Gasparyan'ın vefat haberini duyurmaktan dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.#djivangasparyan pic.twitter.com/UAC4GjBSAz — Kalan Müzik (@Kalan_Muzik) July 6, 2021

DJIVAN GASPARYAN KİMDİR?

Ermenistan’ın Kotayk iline bağlı Solak köyünde doğan Gasparyan, duduk çalmaya 6 yaşında başladı. Uluslararası birçok orkestrayla birlikte solist olarak sahneye çıkan Gasparyan, dünyanın en saygın müzik ödüllerinin de sahibi oldu. “Gladyatör” gibi popüler filmlerin müziklerini de yapan sanatçı Sting, Peter Gabriel, Hüseyin Alizade, Michael Brook, Brian May, Lionel Richie, Derek Sherinian, Ludovico Einaudi, Hans Zimmer, Andreas Vollenweider gibi sanatçılarla ortak projelere imza attı.

Gasparyan’ın Erkan Oğur ile birlikte yaptığı”Fuad” adlı albüm 2001’de Kalan Müzik etiketiyle yayınlanmıştı. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/duduk-ustasi-sanatci-djivan-gasparyan-vefat-etti-haber-1527727