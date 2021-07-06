Civan Gasparyan’ı kaybettik

Uluslararası üne sahip duduk sanatçısı Civan Gasparyan 93 yaşında vefat etti.

Haberi sanatçının torunu duyurdu.

Civan Gasparyan Jr. Facebook paylaşımında “Dünya bu gece düşünülemez bir kayıp yaşadı. Sadece bir ikon değil, aynı zamanda güzel bir ruh. Huzur içinde yatsın,” dedi.



Ermenistan’ın Godayk bölgesinde Solak kentinde 1928 yılında Muşlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gasparyan, altı yaşında duduk çalmaya başladı. Henüz küçükken annesini kaybetmesiyle zor bir çocukluk geçirdi. Babası İkinci Dünya Savaşı’na katıldı. Bu nedenle Civan Gasparyan çocukluğunu yetimhanede geçirdi. 1947’de Moskova’ya gitti.

1948’de Ermeni Şarkı ve Dans Popüler Topluluğu ve Yerevan Filarmoni Orkestrası’nın solisti oldu.



UNESCO dünya çapındaki yarışmalarında (1959, 1962, 1973 ve 1980) dört madalya kazandı. Gasparyan, 1973 yılında Ermenistan Halk Sanatçısı unvanına layık görüldü. 2002 yılında WOMEX (World Music Expo) Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü aldı.



Ermeni halk müziği çalan küçük bir toplulukla dünya çapında turneler düzenledi. Ronin, Gladyatör de dahil olmak üzere birçok filmin müziklerini icra etti ve besteledi.



Gasparyan, Sting, Peter Gabriel, Hossein Alizadeh, Erkan Oğur, Michael Brook, Brian May, Lionel Richie, Derek Sherinian, Ludovico Einaudi, Luigi Cinque, Boris Grebenshchikov, Brian Eno, David Sylvian, Hans Zimmer gibi birçok sanatçıyla işbirliği yaptı.



Ayrıca Kronos Quartet ve Los Angeles Filarmoni ile kayıtlar gerçekleştirdi.



Gasparyan, Oslo’daki 2010 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ermenistan adına yarışan Eva Rivas’ın şarkısında da sahne aldı ve ve Eurovision Şarkı Yarışması’nda performans sergileyen en yaşlı kişi oldu.

Gasparyan Türkiye’de konserlerde sahne aldı. Erkan Oğur ile kaydettikleri Fuad albümü Kalan Müzik’ten yayınlandı.

Gasparyan 20’den fazla albüm kaydetti ve binlerce konsere katıldı.

Paşinyan’dan mesaj

Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Civan Gasparyan’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Paşinyan şunları söyledi:



“Dünyaca ünlü duduk sanatçısı Civan Gasparyan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Ünlü usta, yaratıcı etkinliği boyunca Ermeni dünyasının duduk enstrümanının şanını tüm dünyaya yaymış, birçok prestijli sahnede sahne almış, ünlü filmlerde Ermeni ezgilerini sunmuş, ünlü besteciler ve dünyaca ünlü müzisyenlerle işbirliği yapmıştır.



Halkımız ve tüm dünya müziksever topluluğu Civan Gasparyan’ı Ermeni aydınının müstesna bir şahsiyeti sıfatıyla evrensel sanatın büyükleri arasında görmüştür, ki biz de bundan gurur ve ilham aldık.



Civan Gasparyan’ın müziğini dinledikten sonra William Saroyan, “Civancan, bu bir müzik değil, duadır” demişti. Üstadın icra ettiği dualar sadece Ermenilerin değil, dünyanın her yerindeki sanatseverlerin de kalbinde ve hafızasında sonsuza kadar kalacak.



Ailesinin, meslektaşlarının, hayranlarının bu büyük kaybının acısını paylaşıyorum. Sevgili Üstad, huzur içinde yat.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25882/civan-gasparyan-i-kaybettik