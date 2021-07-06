Azerbaycanlı asker işgal ettikleri Karabağ’ın Hadrut şehrindeki Ermeni anıtına silahtan ateş açtı (video)

44 günlük savaş sonucunda Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) Azerbaycan tarafından işgal ettiği bölgelerinde Azerbaycanlı askerler tarafından Ermeni kültürel eserlerine yapılan saldırı vakaları devam etmektedir. Sosyal medyada zaman zaman yayılan görüntüler Azerbaycan’ın Karabağ’da Ermeni kültür mirasını yok etme politikasının en somut kanıtıdır.

Sosyal medyada paylaşılan son videoda Karabağ’ın işgal altında olan Hadrut kentindeki anıt kompleksin haçkarına (haç taşı) Azerbaycan’lı asker tarafından otomatik tüfeğinden ateş açtığı görünüyor.

Videoda daha önce söz konusu anıtını Azerbaycanca yazıtlarla kaplayarak büyük saygısızlık gösterdiklerini de görünüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/07/06/Azerbaycan-Karabağ-Ermeni/210985