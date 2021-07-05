Ticarete Ermeni engeli

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Kaliforniya’da yapılması planlanan ABD-Türkiye Ticaret Zirvesi, beklenmedik şekilde iptal edildi. Gerekçe olarak da zirvede Türkiye’yi temsil edecek olan TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve iş adamı Ergün Kırlıkova’nın ‘sözde Ermeni soykırımına karşı attıkları Tweet’ler gösterildi. Ayhan Zeytinoğlu “Kendileri kaybetti” dedi.

KAAN ZENGİNLİ

ABD içinde yer alan Ermeni lobisi, Türkiye-ABD ilişkilerinde bir yaraya daha sebep oldu. Geçtiğimiz cuma günü Kaliforniya’da yapılması planlanan ve Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin masaya yatırılacağı zirve gerçekleşmedi. Gerekçe olarak ise katılacak Türk iş dünyasını temsil edecek iki ismin, ‘sözde Ermeni soykırımı’ iddialarını yalanlayan Tweet’leri gösterildi. Bazı ABD’li iş adamları, zirvede Türkiye’yi temsil etmek üzere giden TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve eski Türk-Amerikan Dernekler Kurulu (ATAA) Başkanı Ergün Kırlıkovalı’nın ‘sözde Ermeni soykırımı yapılmadığı’ yönünde attığı Tweet’ler nedeniyle Ermeni lobisi zirvenin iptal edilmesini talep etti.

KENDİLERİ KAYBEDER

ABD’li bazı iş adamları “Ermeni soykırımını kabul etmeyen Türk iş adamları ile aynı ortamda bulunamayız” diyerek zirveden çekildiklerini açıkladı. ABD’deki Ermeni lobisi de baskı yaparak zirveyi iptal ettirdi. Konuyla ilgili görüşünü aldığımız TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu “Yaşanan olayda bizim bir mağduriyetimiz yok. Biz Ermeni soykırımı olmadığını güçlü bir şekilde savunuyoruz ve buna devam edeceğiz. Kaybeden biz değil, onlar olur. Yanlış bir davranış sergilediler” dedi.

BU ORTAMDA TİCARET KONUŞULAMAZ

Kaliforniya Vali Yardımcısı Eleni Kounalakis, zirveden önce, Türkiye’den katılımcıların sosal medya paylaşımlarına bakılmasını istedi. İki Türk iş adamının paylaşımlarını gören Eleni Kounalakis şu açıklamayı yaptı: ABD-Türkiye İş Konseyi toplantısında Ermeni soykırımın inkârcısı olan panelistlerin yer alacağını duymak beni derinden rahatsız etti. Her zaman bunu savunacağız. Adalet elbet yerini bulacaktır. Biz bu iki Türk iş adamının zirvede bulunmamasını ABD’li yetkililerden rica ettik. Etkinliğin iptal edilmesini istedik. Yetkili merciler bizim bu talebimizi kırmadı. Bu ortamda ticaret konuşulamazdı.

İŞE SİYASET KARIŞTI

Etkinliğin iptalinden sonra TOBB tarafından yapılan açıklamada, TOBB ve ABD Ticaret Odasının 2012 yılından beri imzaladığı yıllık mutabakat zaptı ve eylem planı çerçevesinde Türkiye ile ABD arasında karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirecek bir dizi faaliyet düzenlendiği hatırlatıldı. Faaliyetlerin başkentlerle sınırlı kalmadığı, Türkiye’de İzmir, Gaziantep, Kayseri’de, ABD tarafında da Washington, New York, Atlanta, Şikago, Seatlle, San Fransisco ve Los Angeles gibi şehirlerde gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda 7 Temmuz 2021’de de Kolifornia’da İş Yapma Fırsatları’ konusuyla düzenlenecek etkinliğin siyasi amaçlarla iptal edildiği belirtilen açıklamada “Etkinliğin iptal kararı bizi üzmüştür. Biz iş çevreleri olarak, karşılıklı iş yapma fırsatlarını konuşmak üzere bir araya geliyoruz” denildi.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/795493.aspx