Şiraz’daki Meryem Ana Kilisesi restore edilecek

Fars İli İslami Kültür ve İrşat Genel Müdürü Sabir Söhrabi ve Fars İli Kültür Varlıkları, El Sanatları ve Turizm Genel Müdürlüğü Başkanvekili Cemşid Muini’nin Şiraz’daki Ermeni temsilcisinin talebi üzerine kilise, iki genel idarenin iş birliği ile kilisenin restorasyonu ve ihyası için gerekli düzenlemeleri yaparak, kilisenin ihya edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu ziyarette Fars İl Kültür Varlıkları, El Sanatları ve Turizm Genel Müdürlüğü Başkanvekili Muini, Şiraz Belediyesi aracılığıyla bu kilisenin restorasyonunun tamamlanması için konunun takipçisi olacağına ve finansman sağlayacağına söz verdi.

Muini ayrıca Fars Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Genel Müdür Yardımcısına, Şiraz Ermeni Derneği başkanının binanın çatısının düzgün ve zamanında restorasyonu konusundaki endişelerini göz önünde bulundurarak, kilisenin restorasyon sürecini yakından izlemesi talimatını da verdi.

Ziyaret sırasında Şiraz’daki Meryem Ana Kilisesi’nin tadilatının yaz sezonu bitmeden tamamlanmasına karar verildi.

Meryem Ana Kilisesi, Şiraz’ın tarihi dokusundaki Kara Taş geçidinde yer almaktadır. Bu kilisenin ilk olarak 1662 yılında inşa edildiği ve kilisenin etrafındaki ve önündeki iki katlı binanın 1816 yılında inşa edildiği ve bu Ermeni külliyesine eklendiği söylenmektedir.

Bu tarihi yapının önemli mimari noktalarından biri de kilisenin dışının dikdörtgen şeklinde olması ve bu yapının kilise olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmaması ancak içeriden kilise salonunun kubbe şeklinde olmasıdır.

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