Mardinliler ve Büyükşehir Belediyesi çalışmaları

Ahmet Ay

Öncelikle maillerle bize ulaşan herkese teşekkür ediyorum.

Konuyu duyurduktan sonra yaklaşık on günde 1046 mail aldık. Sanırım daha önce bu tür çalışmalara hiç bu kadar önem verilmemişti.

Ne yaptık?

Gelen 138 maili,hakaret ve ciddiye alınmayacak ithamlar içerdiği için eledik. Geriye kalan mailleri tasnif ederek önce illere, sonra konularına göre ayırdık.

Bu minvalde Mardin’den 207,

Diyarbakır’dan 398,

Van’dan 303 maili değerlendirmeye aldık. Bu maillerde genelde birden hatta ikiden fazla talep ve öneri vardı.

Şimdi gelen maillerden hareketle illere göre vatandaşların Büyükşehir Belediyeleri hakkındaki değerlendirmelerine geçebiliriz.

MARDİN

Mardin,

Türkiye’nin yüreği en zengin şehri.

Süryani, Ermeni, Keldani, Türk, Kürt, Arap, Müslüman, Hristiyan ve bunlara bağlı farklı mezheplerin kendilerine ait renklerini yansıtarak güzelleştirdikleri kent Mardin.Öyle bir harmoni ki hangi isim etnik, hangisi dini ve mezhebi belli değil.

Ama Mardin artık huzurlu,

Sakin,

İnsanlar işinde gücünde. Gidip gördüğümüz Mardin sükunetin verdiği rahatlıkla üretime ağırlık veriyor. İhracatta bölge illerinden çoğunu geçiyor Mardin.

Anlayacağınız şehir halkı huzurlu, gidişattan da memnun.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çalışmaları(Yorumsuz)

Mardinliler Belediye hizmetleri konusunda aynı şekilde bir memnuniyet dile getirmiyorlar.

Mardin Büyükşehir Belediyesi 2019’da yeniden HDP’den “Kayyum”a devredildi. 2016 Sonbaharından itibaren (2019 seçimlerinden sonraki kısa dönem hariç) Başkanvekili olan Valiler tarafından yönetilen Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2020’ye kadar büyük hizmetlere imza attı. Hizmetin tadına varan Mardinliler aynı şekilde yeni ve büyük projelerle yeni başkanlarından hizmet bekliyorlar.

“Geçmiş dönemin borçları”konusu maillerde en çok yer alan husustu. Mardinliler, “Büyükşehir Belediyesi’ningeçmişteki hizmetlerden kaynaklanan harcamalardan (kimileri de yanlış harcamalardan) dolayı yeniden büyük hizmetler veremeyecek derecede borçlandığı” hususunu dile getiriyorlar. Bu durumun aşılacağına dair umutlarını muhafaza eden Mardinlilerin oranı % 54.

Maillerin %19’u taşra ilçelerinin Büyükşehir Belediyesinden yeterince destek almadıkları yönündedir. İşsizliğin önüne geçilmesine yönelik yatırımlarla ilgili talepler ise %22’dir. Özellikle Kızıltepe’nin artık kalabalık bir kasaba görüntüsünden kurtarılması için vakit kaybetmenin doğru olmadığını söyleyenler de hatırı sayılır orandadır.

STK’lara gereken değerin verilmesi, Mardin’in sorunları ile ilgili STK’lara daha çok danışılması ile ilgili talepler %12 idi.

Mardinlilerin önemsedikleri bir diğer husus Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın görünürlüğü konusudur. Sayın Mahmut Demirtaş’ın vatandaşların arasında fazla görünmemesini dile getiren maillerin yanında, bu durumu,“Pandemiden dolayı fazla görünmese de Vali Bey Mardinlilerle vakit geçirmeyi seviyor” şeklinde yorumlayanların oranı daha fazla idi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve Mardinli siyasetçilerle ilgili “Araları iyi değil”iddiasının da yer aldığı mailler de vardı. Lakin siyasi aktörlere sorduğumuzda, “Sayın Valimizle en ufak bir sorun yaşamadık. En iyi anlaştığımız Vali bu valimizdir” diyorlar.Demek ki görüntü ya da yanlış duyumların önüne geçme konusunda gecikilmemeli.

Maillerin önemli bir kısmından öğrendiğimize göre Mardin’deki hizmet sessizliği üç ay önce bitti. Mardin’de üç ay önce başlayan hareketlilik, bu şehirde yaşayanların dikkatinden kaçmamış. Görüştüğümüz siyasetçilerin fikirleri de bu minvaledir.

Önemli bir siyasetçi, “Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına başladı, borçlarını da ödedi. Birkaç ay içinde 400 milyonluk borç ödendi” dedi ve ekledi: Mardin’e Temmuz’un ilk günlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 milyarlık liralık yeni hizmet geldi.

Çalışmamızda yer almasa da önemli bulduğum diğer bir husus da Ak Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya’nın çok uyumlu olduklarına dair gelen maillerdir. Vekillerin dava bilinciyle hareket etmeleri, Mardinlilerle iç içe olmaları takdir ediliyor.

Sözün özü:

Yaptığımız çalışmada Mardinlilerin Büyükşehir Belediyesi’nin 1 yıllık çalışmalarından memnun olmadıkları görülse de bunu eski borçların ve pandeminin etkisi ile açıklayanların oranı daha fazladır. Dolayısıyla Mardinliler Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarının önümüzdeki hafta ve aylarda iyi bir ivme kazanacağını umuyorlar.

O zaman bize de 1 yıl sonra (Tabi, Allah izin verir ise) yeniden böyle bir çalışma ile 2 yılın değerlendirmesini yapmak düşer.