Kilise, Rum vakfına otel inşaatı için dava açtı

DENİZ YUSUFOĞLU

AĞRI OĞUZ

İstanbul Karaköy’de 1804’te inşa edilen, tarihi eser niteliğine sahip Aya Nikola Türk Ortodoks Kilisesi’nin, yan tarafında Balıklı Rum Hastanesi Vakfı tarafından yapılan otel inşaatı sebebiyle büyük hasar aldığı iddia edildi. Temelinde hasar, duvarlarında yarık oluştuğu ileri sürülen kilisenin yönetimi, tedbirsiz inşaatın sorumlusu olarak gördükleri Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’na tazminat davası açtı.

İstanbul Karaköy’de bulunan tarihe eser niteliğine sahip tarihi 16. Yüzyıla dayanan Aya Nikola Türk Ortodoks Kilisesi, 1804 yılında inşa edilmişti. Türk Ortodokslara ev sahipliği yapılan kilisenin hemen yanında 2017 yılında Balıklı Rum Hastanesi Vakfı tarafından otel inşaatına başlandı. Kilise bu inşaat çalışması nedeniyle hasarlar almaya başladı.

KİLİSE YANI OTEL İNŞAATI

Tedbir alınmadan inşaatın faaliyete geçmesiyle birlikte 222 yıllık kilisenin temelinde hasarlar oluştu. Türk Ortodoks Patrikhanesi, durumu fark etmesinin ardından durumu yakından takibe aldı. Temelinden hasar almaya başlayan kilisenin otel inşaatının ilerlemesi ile duvarlarında ve merdivenlerinde yarıklar oluştu.

YIKIM TEHLİKESİ

Türk Ortodoks Patrikhanesi harekete geçerek inşaatın durdurulmasını için bildiride bulundu. Tüm bildirilerine rağmen hiçbir şekilde tedbir alınmadan devam ettiği ileri sürüldü. Hasarların ilerlemesiyle birlikte kilisenin yıkılma tehlikesi meydana gelince kilise vakfı bu sefer hukuki yola başvurdu.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tazminat davası açtı. Türk Ortodoks Patrikhanesi dilekçesinde, tarihi eser nitelikte olan Aya Nikola Türk Ortodoks Kilisesinin yan tarafında başlayan inşaatta tedbir alınmadığını ve bu doğrultuda kilisede ciddi yarıklar oluştuğu, yıkım tehlikesinde olmasından otel yaptıran Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’nın sorumlu olduğunu dile getirdi.

MADDİ KAYIP BELİRLENSİN

Bina yapısında hasar gören kilisenin vakfı, bilirkişi raporunun alınmasını, kilisede meydana gelen hasarın maddi kaybının belirlenmesini talebinde bulundu. Türk Ortodoks vakfı ve Rum Vakfı arasındaki dava önümüzdeki günlerde Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

Karaköy’deki Aya Nikola Türk Ortodoks Kilisesi ‘nin, yan tarafında Balıklı Rum Hastanesi Vakfı tarafından yapılan otel inşaatı sebebiyle büyük hasar aldığı iddia edildi. Temelinde hasar, duvarlarında yarık oluştuğu ileri sürülen kilisenin yönetimi, tedbirsiz inşaatın sorumlusu olarak gördükleri vakfa tazminat davası açtı. Türk Ortodoks Patrikhanesi 4 yıldır süren inşaatı yakın takibe aldı. Kilisenin duvarlarında ve merdivenlerinde yarıklar oluşunca Patrikhane harekete geçerek inşaatın durdurulmasını için bildirimde bulundu. Ancak inşaat tedbir alınmadan sürünce dava açıldı. Türk Ortodoks Vakfı ve Rum Vakfı arasındaki dava asliye hukuk mahkemesinde görülecek.

Sabah Gazetesi