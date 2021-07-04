Kayseri’deki 1835 yılından kalma kilise yıkılmak üzere

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Endürlük Kilisesi hem bakımsızlıktan hem de define arayanların yaptığı kazılardan kaynaklı yıkılmak üzere.

1835 yılından kalma kilisenin son halini yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Kilisesi’nin bu hali hepimiz için utanç verici. Medeniyetler beşiği Anadolu bir kutsal yapıya bunu mu reva görmeliydi?” sözleriyle tepki gösterdi.

150 yıllık Rum Ortodoks kilisesinin çan kulesi bakımsızlıktan yıkılırken freskleri de zamanla silindi. Duvarlarına yazılar yazılan ve defineciler tarafından da talan edilen kiliseyi yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Polat sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Kayseri Endürlük Kilisesi’nin bu hali hepimiz için utanç verici. Sahipsizlikten yıkılmış, perişan olmuş hali yetmez gibi defineci talanıyla mahvolmuş durumda. Bugün yerinde gördüğüm bu manzaradan utanıyorum. Medeniyetler beşiği Anadolu bir kutsal yapıya bunu mu reva görmeliydi?”

Artı Gerçek