Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, kalın bağırsak ameliyatı olacak

Vatikan, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için daha önceden planlanan bir ameliyat için hastaneye yattığını açıkladı.

İtalyan basını, 84 yaşındaki Papa Francis’in başkent Roma’daki Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniği’nde doktor Sergio Alfieri tarafından pazar günü ameliyat olacağını duyurdu.

Papa Francis, Katoliklerin ruhani liderliğini üstlendiği 2013 yılından bu yana bir ameliyat geçirmedi.

Papa Francis, daha önce yaptığı bir açıklamada eylül ayında Macaristan ve Slovakya’yı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Euronews