Barbaros Şansal’dan Altaylı’ya: Kilise tapusu olduğu iddia edilen gasteci

Moda tasarımcısı Barbaros Şansal, gazetesi Fatih Altaylı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Şansal, Altaylı hakkında kilise tapusu olduğu iddia edildiğini öne sürdü.

Barbaros Şansal Fatih Altaylı’nın “Herkes gücü yettiğince bir yerlere çökebiliyor, tüm bu ‘çökmelerin’ nedeni yargının ‘çökmüş’ olması. Tatili erken kesip eve dönüyorum. Yokluğumdan istifade bizim eve de çökmesinler” sözlerini eleştirdi.

Şansal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Altaylı’nın bu sözünü alıntılayarak “Dedi dedesinden kilise tapusu olduğu iddia edilen gasteci” notunu düştü.

Dedi dedesinden kilise tapusu olduğu iddia edilen gasteci https://t.co/e23DX91V5j — Barbaros Sansal (@barbarosansalfn) July 4, 2021

https://tele1.com.tr/barbaros-sansaldan-altayliya-kilise-tapusu-oldugu-iddia-edilen-gasteci-426261/