Azerbaycan 15 Ermenistanlı askeri daha iade etti

Askerler dün gece saatlerinde ülkelerine döndüler. İade için Rusya arabulucu oldu.
Ermenistan Hükümeti’nin açıklamasına göre, Rus tarafının arabuluculuğu ile Azerbaycan’ın elinde tuttuğu 15 Ermenistan askeri evlerine döndü.
Ermenistan medyasına göre Yerevan yönetimi iyi niyet göstergesi olarak Azerbaycan’a Fuzuli ve Zengelan bölgelerindeki mayın tarlalarının haritalarını verdi.
Ülkelerine dönen 15 Ermeni esirin isimleri şöyle:
Volodya Vachagan Hakobyan – Şirak bölgesi
Gevorg Norayr Asatryan – Şirak bölgesi
Gor Vahram Gasparyan – Şirak bölgesi
Sisak Grisha Yengoyan – Shirak bölgesi
Yuri Tigran Karapetyan – Şirak bölgesi
Edgar Vachagan Mahtesyan – Şirak bölgesi
Aram Garnik Minasyan – Şirak bölgesi
Mkrtich Simon Minasyan- Shirak bölgesi
Albert Kamo Petrosyan – Şirak bölgesi
Armen Yeghiazar Poghosyan- Shirak bölgesi
Romik Misak Sedrakyan- Şirak bölgesi
Kamo Karen Sefilyan – Şirak bölgesi
Yeğiş Hovhannes Aslanyan- Şirak bölgesi
Grigory Geevorg Gevorgyan – Şirak bölgesi
Andranik Tigran Manukyan – Şirak bölgesi
Ermenistan Hükümeti, arabuluculuk rolü için Rusya Federasyonu’na teşekkür etti.
Azerbaycan 12 Haziran 2021’de de esir tuttuğu 15 Ermeni askeri mayın haritaları karşılığında iade etmişti.
Azerbaycan’ın elinde yaklaşık 200 Ermenistanlı esir asker bulunduğu tahmin ediliyor. Bunların 60 kadarı savaş sonrasında Hadrut bölgesinde esir alındı. Ermenistan hükümeti Azerbaycan’ı Rusya ile varılan anlaşmaya uymamak ve esirleri teslim etmemekle suçluyor.
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