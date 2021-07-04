Azerbaycan 15 Ermenistanlı askeri daha iade etti

Askerler dün gece saatlerinde ülkelerine döndüler. İade için Rusya arabulucu oldu.

Ermenistan Hükümeti’nin açıklamasına göre, Rus tarafının arabuluculuğu ile Azerbaycan’ın elinde tuttuğu 15 Ermenistan askeri evlerine döndü.

Ermenistan medyasına göre Yerevan yönetimi iyi niyet göstergesi olarak Azerbaycan’a Fuzuli ve Zengelan bölgelerindeki mayın tarlalarının haritalarını verdi.

Ülkelerine dönen 15 Ermeni esirin isimleri şöyle:

Volodya Vachagan Hakobyan – Şirak bölgesi

Gevorg Norayr Asatryan – Şirak bölgesi

Gor Vahram Gasparyan – Şirak bölgesi

Sisak Grisha Yengoyan – Shirak bölgesi

Yuri Tigran Karapetyan – Şirak bölgesi

Edgar Vachagan Mahtesyan – Şirak bölgesi

Aram Garnik Minasyan – Şirak bölgesi

Mkrtich Simon Minasyan- Shirak bölgesi

Albert Kamo Petrosyan – Şirak bölgesi

Armen Yeghiazar Poghosyan- Shirak bölgesi

Romik Misak Sedrakyan- Şirak bölgesi

Kamo Karen Sefilyan – Şirak bölgesi

Yeğiş Hovhannes Aslanyan- Şirak bölgesi

Grigory Geevorg Gevorgyan – Şirak bölgesi

Andranik Tigran Manukyan – Şirak bölgesi

Ermenistan Hükümeti, arabuluculuk rolü için Rusya Federasyonu’na teşekkür etti.

Azerbaycan 12 Haziran 2021’de de esir tuttuğu 15 Ermeni askeri mayın haritaları karşılığında iade etmişti.

Azerbaycan’ın elinde yaklaşık 200 Ermenistanlı esir asker bulunduğu tahmin ediliyor. Bunların 60 kadarı savaş sonrasında Hadrut bölgesinde esir alındı. Ermenistan hükümeti Azerbaycan’ı Rusya ile varılan anlaşmaya uymamak ve esirleri teslim etmemekle suçluyor.

Agos