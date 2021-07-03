Vatikan’ı sarsan yolsuzlukla ilgili biri kardinal toplam 10 kişiye yargı yolu

Vatikan’da biri kardinal olmak üzere toplam 10 kişi hakkında ‘zimmete para geçirme’ ve ‘kara para aklama’ gibi suçlardan düzenlenen iddianame kabul edildi.

Mahkemece kabul edilen iddianamede zanlılar, “zimmete para geçirme”, “kara para aklama”, “dolandırıcılık”, “haraç” ve “görevi kötüye kullanma” gibi mali suçları işlemekle itham ediliyor.

İtalyan kardinal Angelo Becciu ile birlikte, Vatikan’ın eski müfettişi ile iki İtalyan komisyoncu, Vatikan’ın Londra’nın lüks bir mahallesinde satın alınan emlakta yolsuzluk yapmakla suçlananlar arasında.

Papa Francis, iki yıl süren soruşturma sırasında suçlamaları reddeden kardinal Becciu’nin işine geçen yıl son vermişti.

Papa Francis, Vatikan kurullarına göre, kardinal hakkında soruşturma başlatılması ve gerekirse yargılanmasına daha önce onay vermişti.

Mahkeme önüne çıkacak kişilerin dışında, ikisi İsviçre, birisi ABD ve birisi Slovenya’da olan toplam dört şirket de suçlanan tüzel kişiler içinde bulunuyor. Duruşmalar 27 Temmuz’da başlayacak.

Mali skandal nasıl ortaya çıktı ?

Vatikan’ın İngiltere’nin başkenti Londra’da lüks bir mülk satın alınmasına ara buluculuk eden İtalyan iş adamı Gianluigi Torzi, alım işlemlerinde sahtekarlık yaptığı iddiasıyla Vatikan polisi tarafından geçen yıl gözaltına alınmıştı.

Gianluigi Torzi isimli şahıs, 200 milyon dolarlık anlaşmada gasp, ağırlaştırılmış sahtekarlık, zimmete para geçirme ve kara para aklamayla suçlanıyor. Gözaltı işlemi, 2018’de satın alınan binanın alımı sırasında yapılan sahtekarlığın ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleşti.

Soruşturmanın ilerletilmesiyle Vatikan’daki bir kardinal ile üst düzey yetkililerin de bu yolsuzluğa karıştıkları ortaya çıktı. Londra’nın Sloane Avenue bölgesindeki apartman, kilisenin parasıyla Vatikan Devlet Sekreterliği tarafından satın alınmıştı.

Vatikan polisi, Devlet Sekreterliği ofisine baskın düzenleyerek, bilgisayarlara ve belgelere el koymuştu, Ardından Vatikan, burada görevli üst düzey 5 memuru görevden uzaklaştırıp, ülke dışına çıkışlarını da yasaklamıştı.

Kilise adına diplomatik ve siyasi faaliyetleri yürüten Devlet Sekreterliği, dünya çapında Katolikler tarafından bağışlanan milyonlarca dolar parayı kontrol ediyor.

Euronews