TeK Genel Kurulu Toplandı

3 Temmuz Cumartesi günü Protestan Kiliseler Derneği Genel Kurulu toplanarak Dönem Başkanı’nı ve Yönetim Kurulu üyelerini seçti.

Yaklaşık 3 senedir Protestan Kiliseler Derneği dönem başkanlığını yapan Yaşam Aile Kilisesi Pastörü Ali Kalkandelen ikinci kez genel başkan olarak seçildi. Yönetim Kurulu üyeleri olarak Radio Shema Genel Müdürü Soner Tufan, Diyarbakır Protestan Kilisesi Önderi Ahmet Güvener, Bible House Immanuel Kilisesi Önderi Behnan Konutgan ve Kadıköy Uluslararası Topluluğu Önderi Vahan İsaoğlu seçildi. Denetim Kurulu üyelerinin ise aynı şekilde devam etmesine karar verildi.

İkinci kez seçilen Yaşam Aile Kilisesi Pastörü Ali Kalkandelen, yeni dönemde kiliselerin birliği konusuna daha çok dikkat edeceklerini, birliğe yönelik her türlü hizmeti sunmaya odaklanacaklarını ve geliştireceklerini, üye olsun olmasın hizmet, hukuki anlamda bilgi ve deneyimi paylaşacaklarını ayrıca Protestan Kiliseler Derneği’ni federasyonlaştırma konusunda da çalışmalarda bulunacaklarını ve derneğin merkezini İstanbul’a almak için çalışma içinde olacaklarını belirtti ve konuşmasını iyi dileklerde bulunarak bitirdi. (SAT-7 TÜRK)

https://haber.sat7turk.com/tek-genel-kurulu-toplandi/