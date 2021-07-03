Şükürler olsun kavuştuk!

Kısıtlamalar kalktı, etkinlik takvimi hareketlendi; özlediğimiz isimleri sahnede izleyebilir, merakla beklediğimiz sergileri gezebilir, atölyeden atölyeye koşabiliriz. İsteyene rock konseri, isteyene stand-up gösterisi… Bu ay piknik sepetinizi alıp gidebileceğiniz bir caz festivali bile var. Maskenizi unutmayın, herkese sarılmayın ama kültür-sanattan da mahrum kalmayın.

Kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelgenin yayımlanmasıyla birlikte kültür-sanat etkinliklerine salgın kurallarına uyulmak koşuluyla izin verildi. Hasret kaldığımız etkinlikler de hızla başladı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sanatseverlerin gözü açık hava festivallerinde. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek konser, festival, sergi, stand-up gösterilerini derledik, iki tane de atölye önerdik.

KONSER

İsmini Hawaii dilinde ‘ses’ anlamına gelen kaleo kelimesinden alan İzlandalı rock grubu Kaleo bugün ilk kez İstanbul’da sahne alıyor. Saat 19.00’da başlayan konser, KüçükÇiftlik Park’ta… Sahne önü 450 lira, normal giriş 225 lira…

Büyük Ev Ablukada ‘Ay Şuram Hâlâ Ağrıyor’ adlı akustik konserleri kapsamında bugün Zorlu PSM Amfi’de saat 17.30’da sahneye çıkıyor. Konser online.zorlupsm.com adresinden de canlı izlenebiliyor. Biletler, sahnede izlemek isterseniz 88, çevrimiçi izlemek isterseniz 22.50 lira.

Türkiye’nin en sevilen alternatif rock gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz, 5 Temmuz Pazartesi, saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda… Konser ücreti, 68 – 180 lira arasında değişiyor.

Yıldız Tilbe, 7, 14 ve 22 Temmuz günlerinde İzmir, Alaçatı Jolly Joker’de… Bilet fiyatları, 226, 339 veya 452 lira.

Alman DJ Oliver Koletzki, Meachem 26 ve Görkem Çay, 7 Temmuz Cumartesi günü Klein Garten’ın Haliç manzarasında elektronik müzikseverleri dansa davet ediyor. Konser ücreti, 130 lira.

Kapılarını #uzakduryakınıma sloganıyla açan KüçükÇiftlik Park, sanat, eğlence ve müzik dolu etkinlikleri özleyenler için hazırladığı ‘Park’ta Rock’ adlı konser serisine 9 Temmuz’da başlıyor. Duman, 9 ve 10 Temmuz’da sahnede… Kapı açılışı 19.30, konser saati 21.00. Biletler 165 – 275 lira arasında.

Kenan Doğulu Marmaris’te… 18 Temmuz Pazar günü Amfi Tiyatro’daki konser 21.15’te başlıyor. Bilet fiyatları, 150 ila 300 lira.

Sertab Erener şarkılarını 20 Temmuz Salı günü saat 21.15’te Bodrum Antik Tiyatro’da seslendirecek. Biletler, 150 ile 250 lira arasında.

Kendine has yorumuyla Türk pop müziğinin en önemli kadın vokallerinden Göksel, 23 Temmuz Cumartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nun konuğu. 21.15’te başlayacak konserin bilet fiyatları 90 ila 330 lira.

Pop müziğin alternatif sesi Mabel Matiz Yaz Turnesi kapsamında, 27 Temmuz Salı günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda… 21.15’te başlayacak konserin ücreti, 150 ile 350 lira arasında değişiyor.

Mesut Süre

STAND-UP

Stand-up grubu TuzBiber, 5 Haziran Pazartesi günü saat 20.00’de Zorlu PSM’nin açık hava sahnesi Vestel Amfi’de… Altı komedyenin 15’er dakika sahneye çıktığı etkinliğe katılım ücretsiz.

‘Mesut Süre ile İlişki Testi’nde çiftler tanışma hikâyelerinden kıskançlıklarına, eski sevgililerinden arkadaşlarıyla ve aileleriyle bir çift olarak kurdukları ilişkiye kadar pek çok şeyi anlatıyor. 14 Temmuz’da, 21.00’de, Duru Kadıköy Ana Sahne’de. Ücret 68 – 112 lira arasında.

ATÖLYE

Mutfak Sanatları Akademisi’nin (MSA) düzenlediği ‘Burger & Fries’ atölyesinde burger köftesinden patates kızartmasına, soğan halkasından ev yapımı mayoneze kadar mükemmel bir burger için gerekli her şeyi öğrenebilirsiniz. Eğitimler bugün, 11 ve 26 Temmuz tarihlerinde; saat 16.00’da. Katılım ücreti, 320 lira.

Masterpiece resim atölyeleriyle kendinizi bile şaşırtacak yağlıboya tablolar yapabilirsiniz. Sanatçılarının adım adım yönlendirmeleriyle seçtiğiniz eseri tamamlayıp etkinlik sonunda evinize asabilir veya bir sevdiğinize hediye edebilirsiniz. Malzemeler Masterpiece tarafından temin ediliyor. Temmuzda pek çok etkinlik var. Katılım ücreti 120 lira, ayrıntılı bilgi için: studiomasterpiece.com

SERGİ

Jennifer İpekel’in yeni işlerinin yer aldığı ‘Anne, İsyan!’ başlıklı sergi 18 Temmuz’a kadar Dirimart’ta. İpekel’in bitkilerle iletişim kurmanın yollarını aradığı sergisine giriş ücretsiz.

İstanbul M2 Yenikapı – Hacıosman Metro Hattı’ndaki ‘Yaklaşım Tüneli’nde açılan ‘İstanbul’da Şifa Bulmak’ adlı sergi 19 Temmuz’a kadar görülebilir. Sergi koleradan koronaya, sağlığa erişim meselesinden yola çıkarak şifa kavramına odaklanıyor.

Selma Gürbüz’ün yapıtları İstanbul Modern çatısında izleyiciyle buluşuyor. Sanatçının 35 yıllık sanatsal üretimini görünür kılan ‘Dünya Diye Bir Yer’ adlı sergisinde Gürbüz’ün daha önce sergilenmemiş resim, yerleştirme, desen, video ve heykel gibi 100’den fazla yapıtı yer alıyor. 31 Temmuz’a kadar görülebilir. Sergi ücreti tam 35, öğrenci 20 lira.

Rum, İzmirli bir anne ve Şamlı Osmanlı subayı bir babanın çocuğu olarak 1925’te Beyrut’ta doğan ressam, yazar ve şair Etel Adnan’ın ‘İmkânsız Eve Dönüş’ sergisi 8 Ağustos’a kadar Pera Müzesi’nde görülebilir.

FESTİVAL

1-13 Temmuz arasında düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışması’na katılan filmlerin gösterimleri Maximum UNIQ Açıkhava’da devam ediyor. ‘Bir Nefes Daha’, bugün saat 21.00’de…

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 19. Çocuk Tiyatro Festivali, 1-15 Temmuz arasında her akşam, saat 21.00’de Özgürlük Parkı Tepe Sahne’de. Ücretsiz davetiyeler Süreyya Operası’ndan alınabilir.

Kemerburgaz Kent Ormanı içinde düzenlenen ‘Ye, İç, Eğlen Festivali’ 10 ve 11 Temmuz’da… Suat Suna, Fatma Turgut ve Yeni Türkü’nün şarkılarını dinleyebilirsiniz. Etkinlik ücreti 50 lira.

Ormanda Caz & Piknik, 11, 18 ve 25 Temmuz’da Sarıyer Life Park’ta. Kerem Görsev Trio, Melis Sökmen ve Duygu Mühürdar’ın sahneye çıkacağı etkinliğe giderken piknik sepetinizi almayı unutmayın.

Hürriyet Gazetesi