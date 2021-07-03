Patrik X. Yuhanna Yazici, Suriye’ye Dayatılan Tek Taraflı Baskıcı Yaptırımlarının Kaldırılması Talebini Yeniledi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

VATİKAN – Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği X. Yuhanna Yazici, Suriye halkına dayatılan tek taraflı zorlayıcı ekonomik yaptırımların kaldırılması talebini yineledi.

Vatikan’daki Apostolik Sarayı’nda Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Brolin ile yaptığı görüşmede X. Yuhanna Yazici, Suriye’ye dayatılan ve vatandaşların geçimini etkileyen Amerikan ve Avrupa baskıcı yaptırımlarını kaldırma çabalarını yoğunlaştırma gereğini vurguladı.

Görüşmede, sekiz yıl önce Halep kırsalında terör örgütleri tarafından kaçırılan Halep Rum Ortodoks Başpiskoposu Paul Yazici ve Halep Süryani Ortodoks Başpiskoposu Yuhanna İbrahim’in kaçırılması konusu da ele alındı.

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