KANDİLLİ S. YERGODASAN ARAKELOTS KİLİSESİ’NİN YILLIK KUTLAMALARI GERÇEKLEŞTİ

Kandilli S. Yergodasan Arakelots Kilisesi’nin yıllık kutlamaları, 3 Temmuz 2021, Cumartesi, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin riyasetinde gerçekleşti. Törenlerde, Kilise Din Görevlisi Rahip Harutyun Damadyan, Diyakos Hraçya Surenyan, Diyakos Levon Kuyumcuyan ve muganniler katıldılar. Bu vesileyle, pandeminin olumsuz koşulları sonrasında Kandilli Kilisesi’nde ilk defa Surp Badarak sunulurken, Onnik Fenerciyan başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri inananları misafir etme fırsatına eriştiler.

Surp Badarak’ı Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan sunarken, ilahiler Sevan Şence önderliğinde ve Sirun Sirunyan’ın orgu eşliğinde seslendirildi.

Rab’bin Duası’ndan önce vaaz veren Patrik Hazretleri, Arakelots Yortusu hakkında konuştu ve öncelikle Kandilli Kilisesi’nin anlamına değindi. Kilise, Rab İsa Mesih’in 12 öğrencisine adanmış olup, her yıl bu yortuda kilisenin yıllık kutlaması gerçekleşmekteydi. Patrik Hazretleri bu vesileyle havari kelimesine ağırlık verdi ve Rab İsa Mesih’in öğrencilerinin, yüce bir düşünceye inandıklarını ve bu uğurda iman şehitliğini göze aldıklarını hatırlattı. Bizlere ait değerler hakkında ideallerimiz olması gerektiğini ve bu idealleri hayata geçirmek için yılmadan çalışmamız gerektiğini hatırlattı. Günümüzde, umut kırıcı birçok manzara olmasına rağmen, bu inan bizlere başarının sırrı olarak geri dönecektir.

Patrik Hazretleri, havarilerin Rab İsa tarafından çağrıldıklarını hatırlatarak, onlara hem öğrencilik hem de Rab’bin Sözü’nü anlatma görevlerinin verildiğini söyledi. Günümüzde, özellikle cemaat yaşantımızdaki en büyük sorunlardan birinin, aktarım problemi olduğunun altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Geleneklerimiz ve inancımız, yüzyıllar boyunca birçok olumlu ve olumsuz akımdan geçerek bizlere ulaştılar. Bizler ise, günümüzde buları aktarmakta zorlanmaktayız. Sormak istiyorum. Sizce, çocuklarımıza ve gelecek nesillere inancımızı aktarmakta ne kadar başarılıyız? Doğru olan şu ki, bizler iyi veya kötü öğrenciler olarak bir şeyler öğrenmişiz. Fakat, havariler bizlere öğretmenin ve bu doğrultuda öğretmenler olmanın gerekliliğini hatırlatıyorlar. Bugün, gelin üzerimizdeki bu sorumluluğun farkına varalım ve havariler gibi inanabilmek, inançla yaşayabilmek ve inancı aktarabilme kudretiyle donanmak için Kutsal Ruh’u davet edelim.”

Patrik Hazretleri, sözlerinin sonunda Rahip Harutyun’u, Kd. Peder Krikor’u ve Hovhannes Fenerciyan başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerini takdir etti ve İstanbul’un uzak semtindeki bu kilisenin ayakta kalabilmesi için onların sarf ettiği çabadan söz etti. Patrik Hazretleri, ayrıca kilise vakfının merhum başkanı Dikran Kevorkyan’ı da andı ve merhum Kevorkyan’ın on yıllar boyunca Kandilli Kilisesi’nin bekası için hizmet ettiğini söyledi. Ruhani Önder’imiz, Kandilli Kilisesi’nin bekası için dua ettiğini ve daha uzun yıllar bu kilisenin kapılarının açık kalmasını dilediğini belirterek, vaazını tamamladı.

Surp Badarak sonrasında kilisenin merhum ruhanileri, kurucuları, hizmetkârları, cemaati, kilisenin günümüz hayırseverlerinin merhum aile fertleri, “Hokehankisd” dualarıyla anıldılar.

Kilisedeki tören sonrasında kilisede hazır bulunanlar, sevgi sofrasında bir araya geldiler. Kilise Vakfı Yönetim Kurulu adına Hovhannes Fenerciyan duygu ve düşüncelerini ifade etti. Bu sıcak havada, kendilerini yalnız bırakmayan ve kilisedeki törene katılan, başta Kadasetli Patrik Hazretleri olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/