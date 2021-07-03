Kanada’da bulunan toplu çocuk mezarları protesto edildi, Kanada Günü’nün iptal edilmesi gündemde

Kanada’da yerli çocuklara ait yüzlerce çocuk mezarının ortaya çıkmasının ardından Winnipeg şehrinde yapılan protestoda Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth’in heykelleri devrildi.

Kanada’da mayıs ve haziran ayları sonlarında ülkenin en batısında bulunan İngiliz Kolombiyası eyaletindeki 2 farklı yatılı okulda ilki 215 olmak üzere toplamda 1000’i aşkın yerli çocuğun kayıt dışı mezarı bulunmuştu.

Milli bayram olarak kutlanan 1 Temmuz’daki Kanada Günü’nde (Canada Day) başlayan protestolarda göstericiler ülkede monarşinin sembolü olan isimlerin heykelleri önünde “Soykırımda gurur yoktur” şeklinde sloganlar attı. Bazı göstericiler geçmiş yıllarda bölgenin yerli halkına yapılan zulmü protesto ederken, kimi göstericilerin heykellerin üzerine çıkarak onları boyadığı görüldü.

Olaylar sonrası Kraliçe Victoria’nın heykeli devrilirken, birçok gösterici hapishane mahkumlarını andıran turuncu renkli elbiseler giydi. Benzer gösteriler ülke genelinde ve Toronto gibi büyük şehirlerde de görülürken, başkent Ottawa’da sokaklara dökülen binlerce gösterici Kanada Günü’nün iptal edilmesini talep etti ve sömürge döneminde binlerce yerli çocuğun öldürüldüğü olaylar aleyhinde sloganlar attı.

Kanada’da monarşi dönemine ait eski İngiliz kraliçelerinin heykelleri yağmalandı. AP Photo

Olaylar sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü Londra hükümetinin olayları kınadığına dair bir açıklama yaptı. Ülkede şu anda bazı otoriteler ve halkın bazı kesimleri, 1982 yılından sonra alınan ve isim değişikliği kararıyla daha milliyetçi bir yapı kazanan Kanada Günü’nün kaldırılmasını istiyor.

Toplamda 4000’i aşkın yerli çocuk öldü, istismara uğradı

Kanada, 1837 ile 1901 yılları arasında Büyük Britanya İmparatorluğu himayesi altında idare edilmişti. Bu süre zarfında çoğunluğu kiliselerin gözetiminde olan yatılı okullarda 4 binden fazla yerli çocuğun öldürüldüğü, yetersiz beslendiği ve binlercesinin de cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili 6 yıl boyunca süren bir araştırma sonrası Kanada hükümeti 2015 yılında ülkede “kültürel soykırım” yapıldığını kararına varmış, kurbanların yakınlarından özür dilemişti. Yaklaşık 165 sene boyunca hizmet veren söz konusu okullarsa 1996 yılında kapatılmıştı.

Euronews