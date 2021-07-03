Irak Başbakanı Kazımi, İtalyan mevkidaşı Draghi ve Papa ile görüştü

DUVAR – Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Katolik Kilisesi lideri Papa Francis ile görüştü. Avrupa turu kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’yı da ziyaret eden Kazımi, dün İtalyan mevkidaşı Mario Draghi ile bir araya geldi.

Başbakanlık sarayı Chigi’de gerçekleşen görüşme sonrasında İtalya Başbakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ikili arasındaki verimli geçen görüşmede ‘ikili ortaklığın güçlendirilmesine ve önemli bölgesel güçlüklere odaklanıldığı’ belirtildi. Draghi’nin ‘kilit müttefik’ diyerek niteliği Irak hükümetine ‘bağlılığını ve desteğini’ dile getirdiği aktarıldı. “Yakında, her iki ülkeden firmalarla ortak bir İtalya-Irak forumu düzenleyeceğiz” diyen İtalya Sanayi Bakanı Giancarlo Giorgetti ise, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Irak’a mümkün olan her alanda uzmanlığımızı sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Kazımi, daha sonra Vatikan’a geçerek Papa Francis ile görüştü. Papa’nın mart ayında Irak’a yaptığı tarihi ziyaretin ardından gerçekleşen ilk görüşmede, ülkenin istikrarı ve yeniden inşa sürecinin teşvik edilmesi için ulusal diyalog kültürünün teşvik edilmesinin öneminin ele alındığı belirtildi. Tarafların, Hıristiyanların bu ülkedeki tarihi varlıklarının yasal boyutta yeterince korunmasının önemi üzerinde durduğu ve Hıristiyanlara diğer vatandaşlarla aynı hakların garanti edilmesinin altını çizdiği kaydedildi.

Kazımi’nin daha sonra, Vatikan’ın başbakanı ve dışişleri bakanı konumlarındaki Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Paul Gallagher ile bir araya geldiği aktarıldı. (AA/DIŞ HABERLER)

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