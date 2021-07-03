Azerbaycan’daki 14 Ermenistanlı savaş esiri için karar

Azerbaycan’ın elinde tuttuğu Ermenistanlı savaş esirlerinden 14’ü için mahkeme kararı açıklandı. İki esir dört yıl, 12 esir altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakü’de bir mahkeme dün 14 Ermeni savaş esiri için açılan davada kararı açıkladı. Haberi Azerbaycan’ın Turan ajansı bildirdi.

Savcı, 318. madde (sınırdan yasadışı geçiş) kapsamında iki asker için beş yıl, geri kalanlar için aynı madde uyarınca iki yıl hapis cezası talep etti. Savcılık diğer suçlamaların düşürülmesini istedi.

Mahkeme iki Ermeni savaş esirini dört yıl, diğerlerini altı ay hapis cezasına çarptırdı. Bu askerler altı aylık hapis cezalarını tamamlamış durumda, ancak ne zaman iade edilecekleri belli değil.

Söz konusu Ermenistanlı esirler başlangıçta “terörizm”, “yasadışı silah edinme, aktarma, satma, depolama, taşıma veya taşıma” ile suçlanıyordu. Böylece 14 ila 20 yıl hapis cezasıyla sonuçlanabilecek ağır suçlamalar düşürülmüş oldu.

Sözkonusu askerler İkinci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden sonra Hadrut’ta esir alınan 60 Ermenistan askeri arasında.

Azerbaycan hala yaklaşık 200 Ermeni savaş esirini elinde tutuyor ve Ermenistan, Azerbaycan’ın bu tutumunun 10 Kasım 2020’de Rusya aracılığıyla varılan anlaşmaya aykırı olduğunu söylüyor.

(Ermenistan Kamu Radyosu, Civilnet)

Agos