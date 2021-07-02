YETVART KOVAN’IN CENAZE TÖRENİ PATRİKLİK KATEDRALİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Cemaatimizin tanınmış yüzlerinden Yetvart Kovan’ın vefat haberi geçtiğimiz günlerde cemaatimiz çevrelerinde derin üzüntüye yol açmıştı.

Merhum Yetvart Kovan’ın cenaze töreni, 2 Temmuz 2021, Cuma, saat 13.00’da, Patriklik Katedrali’nde, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin yüksek katılımlarıyla gerçekleşti. Törene, Kadasetli Patrik Hazretleri’nin yanı sıra, Patriklik ruhbanları, din görevlileri, çeşitli cemaat vakıflarından temsilciler, Başrahip Vartan Kazancıyan, Başrahip Apraham Fıratyan ve Mıhitaryan Rahipler Topluluğu’ndan Başrahip Hagopos Çopuryan da katıldılar. Töreni Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan yönetirken, merhumun öğrencileri ve çalışma arkadaşları tabut çevresinde mum tuttular.

Başrahip Tatul Anuşyan

Tören esnasında Başrahip Tatul vaaz verdi ve merhumun cemaatimiz yararına yürütmüş olduğu hizmetleri övdü. Merhuma Tanrı tarafından bahşedilen lütufların, merhum tarafından cemaatimiz yararına en iyi şekilde kullanıldığı ve kendisinin saygınlık kazandığını hatırlattı. Bununla birlikte, saygınlığı ve örnek kişiliğiyle, birçokları tarafından “Kovan Hoca” yani usta veya öğretmen olarak tanındığını belirtti. Merhum özellikle, Lusavoriç Korosu’nda, Beyoğlu S. Yerortutyun Kilisesi Vakfı’nda ve Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı’nda üslendiği yönetimsel görevleriyle, Mıhitaryan ve Getronagan okullarında üslendiği eğitimci kişiliğiyle tanınmıştı. Tüm bunlara ilaveten, Patriklik Makamı’na da faal olarak hizmet etmişti. Hizmet hayatında gösterdiği üstün performans sonrasında Patriklik Makamı’nın onur madalyasına layık olmuştu.

Vaaz sonrasında, Kadasetli Patrik Hazretleri merhumun ruhunun esenliği için dua etti ve merhumun ailesine ve yakınlarına taziyelerde bulundu.

Tören sonrasında, merhum Balıklı’daki Ermeni Mezarlığı’na nakledildi ve aile mezarlığına gömüldü.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/