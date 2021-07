Ünsal, ‘Yüregim Irevan’da Kaldi’ Romanini Alkazak’a Hediye Etti

Egitimci, Gazeteci arastirmaci yazar Serdar Ünsal tarafindan yazilan 1920 yilinda bir Türk yurdu olan bugün Ermenistan topraklarinda kalan Irevan (Erivan) sehrinde yasayan Türklerin Ermeni mezalimine ugrayarak dogduklari topraklardan kaçis hikayesinin anlatildigi “Yüregim Irevan’da Kaldi” romanini Is insani Alican Alkazak’a hediye etti. Is insani Alican Alkazak’a kitabiyla ilgili bilgi veren Yazar Serdar Ünsal, “Gerçek yasanmis bir hikaye, daha dogrusu baba annemin Irevan’dan Ermenilerin saldirisi sonucu kaçislarinin hikayesi, Irevan’dan Aras Nehri’ne oradan Iran’a, Iran’dan Türkiye Igdir’a gelip bin bir zorluklarla yasamaya çalistigi bir yasam öyküsü. Babaannem Irevan’da evini,sevdiklerini, babasini birakarak kocasiyla kiziyla Iran’a kaçarken Ermeniler tarafindan Aras nehrinde kocasinin vurulmasini ölünceye kadar unutamadi. Çocugunun birini Aras Nehri’nin kiyisinda birakmak zorunda kalan bir annenin hikayesi. Iste Ermeni mezalimini en iyi sekilde bu romanda anlatmaya çalistim. Ermeniler sözde soykirim yalanlarinin 100. Yilina hazirlanirken bu romanin çikmasi bence çok ses getirecek Ermenilerin gerçek yüzünü herkes bir daha yakindan görmüs olacaktir. Kisacasi okuyucu, “Yüregim Irevan’da Kaldi” romaninda Vatana, Irevan’a, hasret ölenlerin hikâyesini, Ermenilerin yaptigi zulmü, Ermenilerin 1920 yilinda Irevan’da yaptiklari vahseti Aras Nehri’ni kan gölüne çevirmelerini, esi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayi evladindan ayirmalarini, bir Hocali faciasinin benzerini okuyacak, hüzünlenecek, üzülecek” dedi. Is insani Alican Alkazak ise, “Tebrik ederim bu tarihi konulari roman dilinde anlatmaniz gençlerimizi aydinlatacaktir. Ermeniler yillardir Türk düsmanligi yapiyor. 1915-20 yillari arasinda Anadolu ve Azerbaycan’da, 1992 yilinda yine Azerbaycan’da Hocali’da yaptiklari ortadadir. Erivan bir Türk yurdudur. Daha sonra Ruslar tarafindan Ermeniler yerlestirilerek Ermeniler çogunluk olmuslardir. Bütün Türk izlerini silmisler sadece Gög Mescit kalmistir. Sözde yalanlarina Avrupaliyi inandirmaya çalisiyorlar. Ermeniler Igdir’da da katliam yapmislardir. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykirim yapmamistir. Soykirimi yapanlar yalanlara siginan Ermenilerdir. Gençlerimiz romani okumali, en kisa zamanda okuyacagim. Basarilar dilerim. Bu roman her evde ve okulun kütüphanesinde olmali. Bu roman Ermeni iddialarini çürütmektedir. Kitabin arkasina konulan Gög Mescid resmide güzel olmus anlam katmistir. Benim dedemde yillarca Ermenilerle mücadele etmistir” seklinde konustu. Kaynak : İHA https://beyazgazete.com/haber/2021/07/02/unsal-yuregim-irevan-da-kaldi-romanini-alkazak-a-hediye-etti-6122796.html