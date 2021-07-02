Tarihi kalıntılar Manastır Köyü’nü tescil ettirdi

Balıkesir Manastır Köyü’nde yer alan kalıntıların tescil edildi. Bölge halkının mücadelesinin kazanımla sonuçlandığına dikkati çeken tesciline ilişkin TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi’nden Leyla Yıldız, “Bölgeye verilen tahribatın giderilmesi için de elimizden geleni yapacağız” dedi.

Marmara Adası Çınarlı Mahallesi Manastır Köyü’nde yer alan kalıntıların tesciline ilişkin bölge halkının verdiği mücadele kazanımla sonuçlandı.

Bölgede bulunan kalıntıların tescil edilmesine yönelik Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na talepte bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi ve bölge halkından Leyla Yıldız karşılaştığı ret talebinden sonra vazgeçmedi. Kurul tarafından kalıntıların tescil edilmesine verilen ret kararı üst kurula taşındı.

‘MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK’

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu verdiği kararda, kurum tarafından verilen kararın iptaline ve söz konusu kalıntıların tesciline ilişkin işlemlerin koruma bölge kurulu tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Yıldız, “Bölge tescil edilmiş oldu. Ancak mücadelemiz devam edecek. Bölgeye verilen tahribatın giderilmesi için de elimizden geleni yapacağız” dedi.

BirGün Gazetesi