Okul Yönetimleri Ortak Komisyonu kuruluyor

Okulu olan Ermeni vakıfları, Patrik Maşalyan ve Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu’nun katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonunda Okul Yönetimleri Ortak Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Komisyon okulların maddi sorunlarının yanısıra diğer alanlarda da çalışmalar yürütecek.

1 Temmuz Perşembe günü, Feriköy Kilisesi Nazar Şirinoğlu salonunda okulu olan vakıf yöneticileri biraraya geldi. Toplantıya Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Patrik Vekili Krikor Damadyan ve Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı ve Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu da katıldı.

Toplantı maddi açıdan zor durumda olan okullarla ilgili neler yapılabileceği tartışmalarının gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşti. ERVAB Başkanı Şirinoğlu bir süredir bazı okullar için birleşme yoluna gidilmesini öneriyor. Bu düşünceye sıcak bakmayan vakıf başkanları da var. Konu toplum içinde de tartışma yaratmış durumda.

Toplantıda Patrik Maşalyan, Ermeni toplumu okullarının karşı karşıya olduğu sorunlarla ilgili tartışmalara yön vermenin ve birlikte çözüm bulma hedefiyle çalışmanın önemini hatırlattı. Bu bağlamda, Patrihane önderliğinde, Patrik himayesinde ve ERVAB içinde özerk bir komisyonun önemini vurguladı.

Maşalyan maddi konuların yanısıra eğitim ve benzeri konularda da pekçok komisyon kurulmasını önerdi.

Patrik Maşalyan okulların temel sorunu maddi olsa da, öğretmenlerin yetiştirilmesi ve kendini Ermenice ifade etme zorluğu gibi çeşitli konulara da değindi.

Komisyonun yapısı

Toplantı sonunda Okul Yönetimleri Ortak Komisyonu kurulması için bir taslak metin oluşturuldu. Metne göre “Patrikliğin himayesinde, Patriğin riyasetinde ve ERVAB içinde kendi divanıyla özerk bir komisyon” kurulması için mutabakata varıldı.

-Buna göre her okulun yönetim kurulu başkanı komisyonun asli ve eşit üyesi olacak. Her okulun tek oy hakkı olacak. 13 üyeden oluşan bu heyet ilk toplantısında bir divan oluşturacak.

-Patrikhane bir din adamıyla, Surp Pırgiç Hastanesi bir yöneticiyle temsil edilecek. Bu iki üye gözlemci ve temsilci olarak kendi kurumlarıyla irtibatı sağlayacak. Fikir beyan edecek ancak oy hakkı olmayacak.

-Komisyon içerdiği okullarla ilgili her türlü ortak tasarrufta bulunabilecek. Ancak diğer vakıflarla ilgili kararlarda ilgili vakfın kararını alması gerekecek.

-Komisyon eğitim, dil, sanat ve spor, depreme hazırlık, okul kapasiteleri gibi alt çalışma grupları kuracak. Bunlardan biri de Ortak Finans Çalışma Grubu.

Ortak Finans Çalışma Grubu

Bu grup, okulların ayrıntılı ve şeffaf bilançolarının çıkarılması, masraflar ve giderler yönünden denetlenmesi, finansların akılcı ve adilce kullanılması, bütçelerin dengelenmesi konularında çalışacak. Taslak metinde “Ancak bu, okul yönetimlerinin kendi aralarında alacakları kararlarla değil tüm vakıfların katılımıyla gerçekleşen bir çalışma olmalıdır. Bunun yolu ve yöntemi Patriklik ve ERVAB yönetimiyle kararlaştırılmalıdır” deniyor.

Ayrıca okul müdürlerinin biraraya geleceği bir komisyon daha kurulacak.

Toplantının sonunda önümüzdeki perşembe tekrar biraraya gelerek komisyonun oluşturulması kararlaştırıldı.

Agos