Kilise-cami yan yana

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Yozgat’ın Sorgun İlçesine bağlı Garipler Köyünde, aynı parsel içerisinde yer alan tarihi kilise binası ile yeni yapılan cami dikkat çekiyor.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler köyünde, tarihi kilise binası yanına yapılan caminin bu yıl minaresi de yapılınca, ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Hayalet köyü andıran, yolu stabilize olan ender köylerden birisi Yozgat’ın Sorgun ilçesine Garipler Köyü… 1970 yılına kadar bir bölümü cami, diğer bölümü okul olarak kullanılan tarihi kilise binası, Vakıflar tarafından ‘koruma’ altına alındı, öğrenciler taşımalı eğitim sistemine dahil edilirken, köylüler toplanıp, kilisenin yanına yeni bir cami inşa etti. Definecilerin uğrak yerlerinden biri haline gelmiş, bir bölümü tahrip edilen tarihi kilise binasının yanındaki camiye bu yıl yapılan minare ile ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Köylüler, cami ile birlikte minareyi de bakımdan geçirdi.

Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kayıtlarında kültür varlığı olarak yer alan Garipler Köyü kilisesi, köyde yaşayan az sayıda vatandaş tarafından korunmaya çalışılırken, binanın biran önce restore ettirilip, turizme kazandırılması da isteniyor. Garipoğulları Beyliği’nin yaşadığı Garipler Köyü’nün çok eski medeniyetlere ev sahipliği yaptığı, köydeki tarihi kilisenin bakımsızlık, ilgisizlik yüzünden definecilerin hedefi haline geldiği de biliniyor. Tarihi kilesinin sadece eski medeniyetlerde kilise olarak kullanılmadığı, bölgeye yerleşen Müslümanlar tarafından da camiye dönüştürüldükten sonra 1970 yılına kadar, bir bölümü cami bir bölümünün de okul olarak kullanıldığı hatırlatıldı.

Köy taşımalı eğitime alınınca okul kapandı, köylülerde tarihi kilise yanına bir bina yapıp, camiye dönüştürdü. Camiye son olarak yapılan minare ile tarihe kilise binasının görüntüsü, görenleri şaşırtmaya başladı.

Ajans Bizim

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