Putin: ”Tarafların hiç biri Dağlık Karabağ krizinin derinleşmesini istemez”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Dağlık Karabağ konusunda taradlardan hiç birinin krizin derinleşmesinden yana olmadığını ifade etti.

Basın toplantısı sırasında konuya değinen Putin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rusya bu çok ciddi krizin çözüm sürecinde belirli bir rol oynadı. Hiç kimse bu krizin derinleşmesinden yana değil, ne Azerbaycan, ne Ermenistan, ne de özellikle Dağlık Karabağ halkı.”

Rusya Devlet Başkanının ifadelerine göre eğer hepsi barışçıl ortamda yaşasa insanların hayat şartlarını iyileştirilebilir.

Dağlık Karabağ nüfusunun sosyal ekonomik gelişmesi ve ailelerin normal hayat sürdürebilmesini kastettiğini dile getiren Putin Karabağ sakinlerinin devamlı korku içinde yaşamaya izin vermemesi gerektiğini belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI