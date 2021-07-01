Ermenistan pandemi açısından tehlikesiz sayılan 11 ülke arasında yer aldı

SchengenVisaInfo.com sitesinin aktardığı bilgilere göre Ermenistan Avrupa Birliğinin (AB) yayınladığı pandemi açısından tehlikesiz 11 ülkeler listesinde yer aldı.

Böylece 11 ülke vatandaşları daha sınırlamalara uğramadan Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi ülkelerini ziyaret edebilir.

Bu ülkeler daha önce AB tarafından yayınlanan pandemi açısından tehlikesiz üçüncü ülkeler listesine eklendi.

Karar 30 Haziran tarihinde alındı. Listede yer alan ülkeler: Ermenistan, Azerbaycan, Bosna ve Hersek, Brunei, Kanada, Ürdün, Kosovo, Moldova, Karadağ, Katar, Suudi Arabistan.

Bu kararla Ermenistan vatandaşlarının AB ülkelerine giriş engeli kalkmış oluyor.

ERMENİ HABER AJANSI