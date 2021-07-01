Ermenistan hükümeti, Artsakh’a 17 milyon dolarlık yeni kredi sağlayacak

Ermenistan hükümeti, Artsakh’a 8.8 milyar dram (yaklaşık 17 milyon ABD doları) miktarında yeni bir kredi verme kararını aldı. Bu meblağ, Artsakh hükümeti tarafından Temmuz ayı için planlanan çeşitli harcamalar için kullandırılacak.

Ermenistan hükümeti, 2020 Karabağ Savaşı öncesinde olduğu gibi bu yıl da Artsakh’a kredi vermişti, ancak savaş sonrası finansal sorunları olan ve kendi gelir kaynakları olmayan ülkede bu kredi, yılın ilk yarısında tamamen tüketildi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan, İkinci Karabağ Savaşından sonra farklı projeler için Artsakh’a artık 74 milyar dram (148 milyar ADB doları) miktarında yardım gönderildiğini bildirdi. Bundan 52 milyar dramı artık çeşitli iç ihtiyaçlar için kullanıldı.

ERMENİ HABER AJANSI