Ermeni güreşçi, Azerbaycanlı rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu (Video)

Almanya’nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda Ermenistan Milli Takımı üyesi, genç güreşçi Lyova Gevorgyan, Avrupa Şampiyonu oldu.
Edinilen bilgiye göre finalde 125 kilogramda Lyova Gevorgyan Azerbaycanlı rakibi Aydin Ahmadov’u 11:0 skorla yenerek altın madalya almaya hak kazandı.
Daha önce Avrupa Şampiyonası’nda Ermeni genç güreşçilerden Sergey Sargsyan, bronz madalya, Levik Mikayelyan ise gümüş madalyaya layık görüldü.
Avrupa Şampiyonası’nda Ermenistan’ı 57 kilogramda Manvel Khndzrtsyan, 61 kilogramda Levik Mikayelyan, 65 kilogramda Tigran Ghazaryan, 70 kilogramda Narek Harutyunyan, 74 kilogramda Mushegh Mkrtchyan, 79 kilogramda Knyaz İbroyan, 92 kilogramda Sergey Sargsyan, 125 kilogramda ise Lyova Gevorgyan temsil etti.
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