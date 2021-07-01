Belçika Parlamentosu Êzidî Soykırımı’nı tanıdı

Kararda Belçika’nın Êzidîlerin kendi topraklarını dönüşü ve yeniden inşaya katılması çağrısı da yapıldı.

Belçika Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu, Êzidî Soykırımı’nın tanınması için verilen bir tarar tasarısını oybirliği ile kabul etti.

Belçika Parlamentosu tarafından kabul edilen karar, IŞİD tarafından Irak ve Suriye’de 2014’ten itibaren Êzidîlere yönelik soykırımını “kınıyor ve tanıyor.”

‘TÜM HUKUK YOLLARI KULLANILSIN’

ANF’deki habere göre, milletvekilleri ayrıca hükümetten “Irak ve Suriye’de İslam Devleti tarafından işlenen soykırım suçunun cezasız kalmaması için tüm iç ve uluslararası hukuk yollarını kullanmasını” istedi.

Milletvekilleri yürütmeden “Êzidî topluluğuna karşı işlenen suçları olası Belçikalı failleri tespit etmek ve kovuşturmak için Belçika adalet sisteminin çabalarını teşvik etmesini ve desteklemesini” de istedi.

‘TOPRAKLARINA DÖNÜŞE VE YENİDEN İNŞAYA YARDIM EDİLSİN’

Kararda Belçika’nın Êzidîlerin kendi topraklarını dönüşü ve yeniden inşaya katılması çağrısı da yapıldı.

Karar tasarısı Hristiyan demokrat cdH tarafından sunuldu. Karar tasarısına N-VA partisinden Koen Metsu da imza atarken, koalisyon hükümetini oluşturan yedi partinin desteğini aldı.

DALLEMAGNE: BU İNSANLIK OLARAK HEPİMİZİ İLGİLENDİRİYOR

Tasarının ilk imzacılarından cdH partisinden Georges Dallemagne, parlamento komisyonunda yaptığı konuşmada oybirliği ile verilen bu destekten “çok gurur” duyduğunu belirterek, “Kanıtlar oradaydı. Sayısız ve önemliydiler. 2014 yazından itibaren İslam Devleti’nin bu soykırımı planladığına şüphe yoktu. Toplu mezarlar keşfedildi, zorla din değiştirmeler ortaya konuldu (…) İnsanlık olarak hepimizi ilgilendiren bir suçtur” dedi.

Goerges Dallemagne ve Koen Metsu, geçen yılın sonunda Kuzey ve Doğu Suriye’yi ziyaret etmişlerdi.

IŞİD’İN SUÇ LİSTESİ

Parlamentoya sunulan karar tasarısında Êzidîlerin maruz kaldığı ihlallerin listesi yer aldı:

“Pogromlar, sistematik olarak işlenen erkek cinayetleri, şeflere ve askerlere satılan bakire kadınların cinsel köleliği, daha sonra ağır fidyelerle ailelerine iade edilen rehineler, başka kadın, erkek ve çocukların diri diri gömülmesi, çocuklara uyuşturucu verilmesi, zorla İslamlaştırılması ve savaşçılara dönüştürülmesi.” (HABER MERKEZİ)

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