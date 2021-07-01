Azerbaycan, Karmir Şuka-Şuşi yolunu yakında artık kullanmayacak

Artsakh (Dağlık Karabağ) Devlet Bakanı Artak Beglaryan, ülkede güvnlik seviyesinin yükseltilmesine ve kontrolün artırılması yönelik çalışmalar yapıldığını duyurdu.

Beglaryan, “Azerbaycan’ın bazı küstah davranışları oluyor, otoyollardan geçerken de öyle. Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, bu konuda Parlamento’da yaptığı açıklamada, birkaç ay sonra Azerbaycan’ın, Karmir Şuka /Kırmızı Çarşı – Şuşi otoyolunu artık kullanmayacağını ifade etmişti.

Bu yönde ek çlışmalar yapılıyor, ayrıca bu yolların güvenlik seviyesinin yükseltilmesi, gece aydınlatması, kontrolün günçlendirilmesi yönünde de çalışmalar yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Karmir Şuka–Şuşi otoyolunda Azerbaycanlılar yüzünden sık sık çeşitli olaylar yaşanıyor. Ermeni tarafının kontolü altında bulunan otoyoldan Azerbaycanlılar ancak Rus barış gücünün eşliğinde geçiyor.

ERMENİ HABER AJANSI