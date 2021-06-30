Youtube’dan skandal! Cihat Yaycı’nın sözlerinden rahatsız oldular

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Türkiye’de, Ermeni soykırımı iddiasının gerçek olmadığını, asıl Ermenilerin Müslümanlara soykırım yaptığını söylemek “nefret suçu” sayıldı. İnanılmaz skandal, Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı, Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın, “Asıl Türkler ve Müslümanlar soykırıma uğramıştır” dediği videonun engellenmesiyle yaşandı.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Doç. Dr. Cihat Yaycı, “YouTube Türkiye şubesi, ‘Ermeni Soykırımı yoktur, asıl soykırıma uğrayanlar Türk ve Müslümanlardır’ sözlerimizin bulunduğu görüntülü röportajımızı, nefret söylemi gerekçesi ile engelledi ve hesabımızın kapatılacağı uyarısında bulundu. Üstelik bu video bir haber ajansına verdiğim ve her yerde yayımlanan röportaj videosu iken. Tüm vatandaşlarımızı, hesabımıza destek olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BAU DEGS YouTube Kanalına FETÖ-Rum-Yunan-Ermeni Trol Saldırısı”

“Youtube Türkiye kimin temsilcisi?” diye soran Cihat Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“24 Temmuz 2020 tarihinde kurduğumuz Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki BAU DEGS Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, akademik çalışmalar ve gerçekleştirdiği etkin kamu diplomasisi nedeniyle FETÖ – Yunan – Rum – Ermeni şer cephesinin 1 numaralı hedefi konumunda. Son olarak, yurtdışındaki kaçak vatan haini FETÖ mensuplarının mesnetsiz girişimlerinin Youtube tarafından ilk aşamada şekli olarak kabul edilmesi ile sözde ‘Nefret Söylemi’ gerekçesi ile şikayete konu video kaldırıldı, tekrar şikayet durumunda BAU DEGS’in YouTube hesabı BAU MAGS’ın kapatılacağı bildirildi ve 1 hafta süresince video yükleme cezası verildi.”

“Youtube tarafından alınan karar skandal bir karardır”

Yayınlanan video haberin içeriğinde hiçbir ‘nefret’ söyleminin olmadığına dikkat çeken Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Sözde ‘Ermeni soykırımı yoktur’ demek neden ‘nefret’ söylemi olsun ve engelleme nedeni olarak görülsün. FETÖ Sosyal Medya Suikast Timlerinin Organize Şikayet Saldırısı sonucu YouTube Türkiye tarafından hükmedilen cezaya konu olan video ve haber içeriği, 25 Nisan 2021 tarihinde Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanıp, ulusal medyaya servis edilen ‘Cihat Yaycı’dan Biden’a asıl Türkler ve Müslümanlar soykırıma uğradı’ başlıklı haber röportaj nedeniyle böyle bir kararın alınmış olması oldukça düşündürücüdür. Sözde Ermeni Soykırımı açıklamasının Biden’ın Rum, Yunan ve Ermeni lobilerine olan 40 yıllık seçim borcu olduğunu belirtip, Kahramanmaraş’ta, Elazığ’da, Kars’ta, Urfa’da, Gaziantep’te…. Türkiye’nin pek çok yerinde Ermeni zulmünün belgelerinin olduğunu ve esasen bizim Ermenilerin Türk ve Müslümanlara Yaptığı Soykırımı dünyaya ve kendi kamuoyumuza duyurmamız gerektiğini belirtiyor. Hepsi bu kadar.Youtube tarafından alınan bu karar skandal bir karardır.”

“FETÖ ve diğer çetelerin oyunlarını bozmalıyız”

Olayın BAU DEGS tarafından Twitter’da duyurulmasının ardından Türk kullanıcıların YouTube’a yoğun tepki gösterildiğini hatırlatan Cihat Yaycı, “Ne yapılabilir?” sorusuna da şöyle cevap verdi:

Bütün vatanseverleri Youtube tepki göstermeye davet ediyoruz. FETÖ’nün ve diğer çetelerin oyunlarını bozmalıyız. Haksız ve mesnetsiz saldırılar karşısında Youtube tarafından verilen bu ve benzeri kararlara hep birlikte tepki göstermeliyiz.

1. BAUDEGS’in yukarıdaki tweetlerinin altına @YouTube’dan bahsederek yanıt veya alıntı tweet atabilirsiniz.

2. legal@support.youtube.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

3. YouTube Türkiye Yönetimi, Büyükdere Caddesi, №185, Kanyon Ofis Binası, Kat: 6 İstanbul, 34394, Türkiye adresine mektup yazabilirsiniz.”

https://www.yeniakit.com.tr/haber/youtubedan-skandal-cihat-yaycinin-sozlerinden-rahatsiz-oldular-1553476.html