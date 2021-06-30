Yetvart Kovan’ı kaybettik

Türkiye Ermeni toplumunun emektar eğitimcilerinden, muhasebe ve ticaret konularında önemli çalışmalar ve kitaplara imza atmış Yetvart Kovan hayatını kaybetti.

Yetvart Kovan 94 yaşındaydı.

Muhasebe mesleğine bir ömür adayan Yetvart Kovan hem Türkiye Ermeni okullarında Ticaret ve Muhasebe dersleri vermiş hem de bu alanda çalışmalara imza atmıştı. Kovan son olarak 2016 yılında ‘Deyimlerle Türkçeden Ermeniceye Güncel Sözlük’ adlı kapsamlı çalışmasının yayınlamıştı.

1927 yılında İstanbul’da doğan Yetvart Kovan, Pangaltı Ermeni Lisesi’ni sonrasında da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Üniversitede öğrenci iken muhasebe mesleğine girdi ve bu mesleği 2008 yılına kadar sürdürdü. Kovan 1960 yılında Eminönü’nde Kovan Muhasebe Bürosu’nu kurmuş ve bağımsız çalışmaya başlamıştı. Kovan, 1974 yılında da Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği tarafından Muhasebe Uzmanlığı Sertifikası aldı.

Kovan 1961-81 yılları arasında Pangaltı Ermeni Lisesi’nde ve 1964-71 yıllar arasında Getronagan Ermeni Lisesi’nde Muhasebe öğretmenliği yaptı. Yetvart Kovan 1970-2010 yılları arasında Patrikhane’de Danışma Kurulu üyeliği ve Mali Komisyon başkanlığı görevlerini de yürüttü. Patrik Mesrop Mutafyan tarafından Patrikhane Liyakat Madalyası ve Takdir Belgesi’ne layık görüldü.

Yetvart Kovan için 2 Temmuz Cuma günü saat 13.00’te Kumkapı Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Agos olarak Kovan ailesine başsağlığı dileriz.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25859/yetvart-kovan-i-kaybettik