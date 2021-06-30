Sivas’ta 3 kişi Bizans dönemine ait tarihi eserlerle yakalandı

Sivas’ta durdurulan araçtaki üç kişinin yapılan üst aramalarında Bizans dönemine ait antikalar ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar sırasında durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi.

İHA’nın haberine göre araçta bulunan üç kişinin yapılan üst aramalarında; 11 adet Bizans dönemine ait sikke, bir yüzük ve haç ele geçirildi. Gözaltına alınan üç kişi hakkında tarihi eser kaçakçılığı suçlaması ile işlem başlatıldı.

Sputnik Türkiye