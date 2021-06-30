ICRC Başkanı, tüm esirlerin evlerine döneceklerine inanıyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, bu yıl Komite tarafından Dağlık Karabağ’daki kendi misyonunun finansmanını 5 kat artırarak 50 milyon avroya yükselttiğini duyurdu. Ermeni savaş esirlerinin durumuna da değinen Maurer, bu alanda ilerleme kaydedildiğini ve tutukluların kendi evlerine döneceklerini dile getirdi.

Bazı kişilerin askeri esir olup olmadığı konusunda Ermenistan ile Azerbaycan’ın yaklaşımının farklı olduğunu ifade eden ICRC Başkanı, “Bakü ile Yerevan, bu konuları kendi aralarında çözmelidir. Biz tecrübemizle, önerilerimizle yardım edebiliriz, ancak ilgili hükümetler kendileri karar vermeli ve nihai olarak onların durumunu belirtmelidir” ifadelerini kullandı.

Her iki taraf ile temas halinde olduklarını, tüm tutkları şahsen ziyaret ettikleirni vurgulayan Maurer, ileride Ermenistan ve Azerbaycan’da bulunan tüm tutukluların iadesinin sağlanacağını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/06/30/ICRC-Ermenistan-Azerbaycan/210765