Eski DİTİB yöneticisine dava

Almanya’da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’nin (DİTİB) eski yöneticilerinden Mustafa Keskin hakkında Göttingen İdare Mahkemesinde dava açıldı.

Keskin hakkında daha önce Yahudi ve Ermenilerle ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma açılmış ve Keskin DİTİB’deki görevinden istifa etmişti.

Göttingen Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Keskin hakkında dört vakada “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve bir vakada “suçu övmek” suçlandığı belirtildi.

Keskin 2015 Mayıs’ı ile 2021 Şubat’ı arasında Facebook ve WhatsApp üzerinden Yahudiler ve Ermenilere yönelik hakaret içerikli ve komplo teorileri içeren toplam dört mesaj paylaşmakla suçlanıyor.

Dava konusu olan paylaşımlardan birinde Mehmet Ali Ağca ile şimdiki Papa Françesko’nun fotoğraflarının yanında “Birilerinin Papa‘nın kafasına sıkmasına şaşırılmamalı” yorumu bulunuyor. Paylaşımın tarihi ise Papa Françesko’nun Ermeni Soykırımı’nı 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak nitelemesinin ardından atılmış.

Ahval News