“Enseye Tokat” derin ilişkiler nereden koşuyor?

Tamer Korkmaz Kara Para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’ın, Grandfather (Dede) diye andığı derin ismin CIA eski başkanlarından James Woolsey olduğu öne sürülüyor. SBK’nın Woolsey ile bağlantısı mı; sadece şu elini omzuna atmış, samimi fotoğraftan ibaret değil! Demokratların Başkanı Bill Clinton’ın döneminde CIA Başkanlığı yapan Mister Woolsey, Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın 2016’daki seçim kampanyasında ise “Üst Düzey Danışman” sıfatıyla yer almıştı. * Woolsey, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nün (WINEP) danışmanları arasındadır. WINEP, ABD ile tandemi İsrail’in Ortadoğu’daki girişimlerine, operasyonlarına fikri ve siyasi taban oluşturmak amacıyla kurulmuştur. “İslam düşmanlığı” ile öne çıkmış bir kuruluştur. FETÖ’cü kaçaklardan ve de CIA’in pek kullanışlı elemanı Emre Uslu pardon Uslanmaz’ın ilk işvereni WINEP’tir… Emre ajanı, ilk stajını orada yapmıştı. CIA’in Emre’si, Twitter’de kendisine Türkiye’ye dönüş tarihini soranlara “Temmuz 2016’da” diyordu! -Ta, 14 Eylül 2015’te! 15 TEMMUZ’DAN ÖNCE NEREDEYDİ? Eski CIA Başkanı Woolsey, 15 Temmuz’daki darbe kalkışmasının ardından CNN’e konuşmuş; teşebbüsü “Taktik başarısızlık” olarak nitelendirmişti. O yayında, pek enteresan bir detayı izleyicilerle paylaşan Woolsey, “2015’in altı ayını Türkiye’de geçirdiğini” söylemişti! CIA’in eski Başkanı, FETÖ Cuntasının darbeye hazırlandığı bir dönemde Türkiye’de ne yapmıştı, ne haltlar karıştırmıştı, acaba? Bu sütunda 22 Ağustos 2018’de yayınlanan “Ver Narkozu” başlıklı yazımızda; işte bu sorunun cevabı üzerinde türünden ikinci bir suali şöyle sormuştuk: “Woolsey, örneğin Papaz maskeli CIA ajanı Brunson ile bir araya gelmiş midir?” AYNEN, CON VAYNEN 15 Temmuz’da işin içinde yani sahada olduğunu defalarca vurguladığımız Brunson, 12 Ekim 2018’de tahliye edildi ve apar topar ABD’ye döndü. Bir an için; o güne “Rahip Brunson’ın Serbest Bırakıldığı” haberinin televizyonların Son Dakika’sı olarak geçtiği ana gidelim… Sözde Papazın Avukatı, ekranlarda açıklama yaparken, hemen arkasında siyah gözlüklü bir kişi Brunson’ın serbest kalmasından pek memnun bir vaziyette görülüyor. O dönemde Türkiye’de bilinmediği için kimsenin dikkatini çekmemiş olan bu şahıs; SBK’dan başkası değildi! -Orada ne arıyordu? Oynatalım… Brunson’ın serbest bırakılmasından kısa bir süre önce yani 2018’in Eylül’ünde Türkiye’ye gelen ABD heyeti, SBK’nın uçağıyla seyahat etmişlerdi. Önce İstanbul’a indiler; 18 Eylül’de ise İzmir’de ev hapsindeki Brunson’ı ziyaret ettiler. (CIA Ajanı Brunson 25 Temmuz 2018’de tutuklu bulunduğu cezaevinden ev hapsine alınmıştı.) O derin heyette, kimler mi vardı? CIA eski başkanlarından James Woolsey… Dönemin ABD Başkanı Trump’ın en büyük para bağışçılarından iş insanı Tommy Hicks… Katolik keşiş James McCurry… Ajan Brunson’ın serbest bırakılması için devrede idiler! Heyete Türkiye’de eşlik eden SBK mendeburu, “Enseye Tokat” kıvamındaki dostu James Woolsey’i Bodrum’da da ağırlamıştı. * Brunson’ın serbest bırakılmasından iki gün sonra (14 Ekim 2018) Takvim’de “İşte Krizi Çözen Adam” başlıklı bir haber çıkmıştı. CIA eski başkanından bahsedilmeyen haberde, şu satırlar yazılıydı: “Adı Tommy Hicks: Hem Bush’la hem Trump ile çalıştı. Günlerce Türkiye’de kaldı… Özel bir jetle İzmir’e geçip planını Brunson’a anlattı. Tahliye edilince, onu uçağa bindirip ülkesine dönmesini sağladı.” * Ajan Brunson Beyaz Saray’da Trump tarafından kabul edildiğinde, Tommy Hicks de oradaydı… ABD’de yeni kurulan “Türk Demokrasi Projesi!” adlı malum derneğe üye yazılan (Dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı) Posbıyık John Bolton da orada sırıtanlar arasındaydı. Vaktiyle, bu sütunda “Papaz maskeli CIA ajanı Brunson’ın serbest bırakılmasının “vahim bir yanlış olduğunu” yazdığımızı hatırlatalım ve ekleyelim… CIA tarafından BAE’de sahneye çıkarılan Sedat Bin Zayed; Suç Örgütü elebaşı Mister Sedat Peker tarafından gündeme getirilen de eski CIA Başkanına kankalık yapan SBK’dır! Kullanışlı Sedat “Cumhur İttifakını dağıtmak, AK Parti’yi parçalamak, İktidarı devirmek” isteyen Derin ABD’nin piyonu olarak “özel görev” yapıyor! SİNSİ DEZENFORMASYON “SBK’ya ABD Kapısını Açan Adam” olarak tarif edilen iş insanı Ekim Alptekin için, mütemadiyen “Fetullah’ın derdest edilip Türkiye’ye getirilmesi için temaslarda bulundu” deniliyor. Bu minvalde Trump’ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn ile buluştuğu da ekleniyor. Bu lakırdının başlangıcı, New York Times’ın 20 Eylül 2016 tarihli haberine dayanıyor. Güya Alptekin, Woolsey ve SBK, Gülen için Türkiye lehine devreye girmişler! Bütün bunlar, akla yatmıyor: Kafaları karıştırmak içindir. Dezenformasyon kabilindendir! Yeni Şafak