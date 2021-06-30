DİTİB’in eski yöneticisine dava açıldı

Almanya’da DİTİB’in eski Göttingen Teşkilat Başkanı Mustafa Keskin hakkında Yahudiler ve Ermenilerle ilgili paylaşımları nedeniyle “kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Almanya’da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’nin (DİTİB) eski yöneticilerinden Mustafa Keskin hakkında dava açıldı. DİTİB’in Göttingen Teşkilatı eski başkanı Keskin hakkında sosyal medya hesaplarından Yahudi ve Ermenilerle ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma açılmış, Keskin şubat ayında DİTİB’deki görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Göttingen Başsavcılığından yapılan açıklamada Keskin hakkında dört vakada “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve bir vakada “suçu övmek” suçlamasıyla Göttingen İdare Mahkemesinde dava açıldığı bildirildi.

Keskin, 2015’in mayıs ayından bu yıl şubat ayına kadar olan dönemde Facebook ve WhatsApp üzerinden Yahudiler ve Ermenilere yönelik hakaret içerikli ve komplo teorileri içeren toplam dört mesaj paylaşmakla suçlanıyor.

Keskin’in davaya konu olan paylaşımlarından birinde 1981 yılında Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca ile şimdiki Papa Françesko’nun fotoğraflarının yanında “Birilerinin Papa‘nın kafasına sıkmasına şaşırılmamalı” yorumu bulunuyor. Paylaşımın, Papa Françesko’nun “Ermeni Soykırımı 20’nci yüzyılda işlenmiş ilk soykırım” nitelemesi ardından yapıldığına dikkat çekiliyor.

Keskin’in paylaşımları, Almanya Sosyalist Gençlik Birliği “Die Falken” adlı derneğin Göttingen teşkilatı tarafından ortaya çıkarılmış, ardından keskin hakkında soruşturma başlatılmıştı. Keskin, paylaşımlarının antisemitik olduğu suçlamasını reddetmiş, ancak 8 Şubat’ta DİTİB’deki görevinden istifa etmişti.

KNA,DW / BK,ET

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Deutsche Welle