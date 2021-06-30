Başkan Neçirvan Barzani Türkmen, Keldani ve Süryani temsilcileriyle bir araya geldi

Erbil (Rûdaw) – Başkan Neçirvan Barzani başkent Erbil’de Türkmen ve Hristiyan temsilcileriyle bir araya gelerek Erbil-Bağdat ilişkileri, Kürdistan Bölgesi anayasası ve siyasi birlik ve birlikte yaşam konularını görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, siyasi partilerle görüşme turu kapsamında bugün de Erbil’de önce Türkmen temsilciler ve ardından da Keldani, Süryani ve Hristiyan temsilciler ile bir araya geldi.

Rûdaw’a konuşan Türkmen temsilcilerinden Kürdistan Parlamento Başkanı Yardımcısı Muna Kahveci, “Başkan Neçirvan Barzani’nin ziyareti ilerleyen süreçte yazılması öngörülen Anayasa’da Türkmen bileşeni hakları için önemli bir kazanım olacaktır. Kürdistan halkının meşru hakları ile ulusal konularda ne kadar birlik olursak Bağdat’ta da o kadar güçlü oluruz. Birlik olarak Kürdistan Bölgesi’nin siyasi statüsünü korumuş olacağız. Biz Türkmenler olarak da anayasadaki haklarımızın oranla tespit edilmesini talep ediyoruz” dedi.

Başkan Neçirvan Barzani dün de Kürdistan İşçi ve Emekçiler Partisi Genel Başkanı Bapir Kamala, Kürdistan Komünist Partisi Merkez Komite Sekreteri Kawa Abdullah ve Kürdistan Emekçiler Partisi Eş Başkanı Belên Abdullah ile birer görüşme gerçekleştirmişti.

https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/300620215