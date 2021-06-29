Yerevan’da Ermenistan-İran iş forumu başladı

29 Haziran tarihinde Yerevan’da başlayan Ermenistan – İran iş forumu kapsamında iş adamları, ikili ticari bağların pekiştirilmesi için bir müzakere süreci başlattı. İran’ın 25’ten fazla yüksek teknoloji şirketinin temsilcilerinden oluşan bir heyet, forum kapsamında Yerevan’ı ziyaret etti.

Gazetecilere konuşan “Rhyton Solutions” Müdürü Masud Hasani, Ermenistan’a ilk kez geldiğini, ancak daha önce de Ermenistan ile işbirliği yaptıklarını bildirerek, “Enformasyon teknolojileri alanında Ermenistan ile daha önce de işbirliği yaptık. Bize proje siparişleri geldi, biz de yaptık. Bu forum sayesinde farklı boyutlarda daha büyük projeler yapabiliriz. Ülkelerimizin işbirliği sayesinde dünya pazarında da ilerleme sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.

Ermenistan’da üretime başlama ve Ermenistan’lı şirketlerle dünya pazarına girme niyetinde olduklarını açıklayan bir diğer forum katılımcısı Emade Askarie ise, İran’lı ve Ermenistanlı şirketlerin katıldığı forumda verimli ortaklıklar kurmayı ümit ettiğini ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/06/29/Yerevan-Ermenistan-%C4%B0ran-i%C5%9F-forumu/210665