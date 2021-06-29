Papa’dan, LGBTİ+ Katoliklerle ilgilenen rahibe övgü

Papa Francis, Katolik Kilisesi içinde LGBTQ insanlara daha saygılı muamele edilmesinin savunucusu olan bir Cizvit rahibinin çalışmalarını öven bir mektup gönderdi.

*Fotoğraf: Vatican Media.

Papa Francis, mektupta, Peder James Martin’in çalışma tarzıyla “Tanrı’nın tarzını” taklit ettiğini söyledi.

İspanyolca yazılmış ve 21 Haziran tarihli mektup, Martin tarafından Francis’e gönderilen ve bu hafta sonu Fordham Üniversitesi’nin sanal olarak ev sahipliği yaptığı Katolik LGBTQ sorunlarına odaklanan bildirisine yanıt olarak yazıldı.

Martin, sosyal medyada paylaşmadan önce 26 Haziran Cumartesi günü yapılan konferansta kişiselleştirilmiş mektubu okudu.

Martin, Twitter’da yayınlanan mektubun bir çevirisini paylaştı:

Pope Francis @Pontifex has sent a beautiful letter on the occasion of the Outreach LGBTQ Catholic Ministry Webinar, which happened yesterday, expressing his support for this ministry and encouraging us to imitate God's "style" of "closeness, compassion and tenderness"… pic.twitter.com/O9nTftoLDi — James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) June 27, 2021

İsa’nın sahip olduğu ve Tanrı’nın yakınlığını yansıtan coşkunuz ve insanlara yakın olma yeteneğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Cennetteki Babamız, çocuklarının her birine, her birine sevgiyle yaklaşır. Onun kalbi herkese açık.

Papa Francis, Martin’in LGBTQ Katoliklerine odaklanan çalışmalarını “sürekli olarak bu Tanrı tarzını taklit etmeye çalışmak” olarak nitelendirdi. Tarzın şu üç unsuru barındırdığına inandığını yazdı: “yakınlık, şefkat ve hassasiyet”.

Papa, “Tanrı tüm erkeklerin ve kadınların Babası olduğu gibi, tüm erkekler ve kadınlar için bir rahipsiniz” diye yazdı.

“Ben kimim ki yargılayacağım?”

Papa 2019’da, LGBTQ Katoliklerini tartışmak için Vatikan’ın İletişim Dicastery’sine danışman olarak da hizmet veren Martin ile bir araya gelmişti.

Martin, LGBTQ Katoliklerle ilgili yazılarının ve öğretilerinin kilise öğretiminin sınırları içinde kalması konusunda uzun süredir çaba gösteren bir rahip olarak biliniyor.

Ancak 2017 tarihli “Bir Köprü İnşa Etmek: Katolik Kilisesi ve LGBT Topluluğu Nasıl Bir Saygı, Merhamet ve Duyarlılık İlişkisine Girebilir” adlı kitabı bazı muhafazakarlar arasında tepkilere yol açtı.

Kitap önde gelen Katolik din insanları tarafından onaylanmış olmasına rağmen, Church Militant ve LifeSiteNews gibi muhafazakar web siteleri tarafından defalarca eleştirildi.

Papa Francis 2013’te eşcinsel rahiplerle ilgili bir soruya “Ben kimim ki yargılayacağım” diyerek yanıt verdiği için uluslararası manşetlerde yer aldı. (PT)

bianet