Papa’dan, LGBTİ+ Katoliklerle ilgilenen rahibe övgü

Papa Francis, Katolik Kilisesi içinde LGBTQ insanlara daha saygılı muamele edilmesinin savunucusu olan bir Cizvit rahibinin çalışmalarını öven bir mektup gönderdi.

*Fotoğraf: Vatican Media.

Papa Francis, mektupta, Peder James Martin’in çalışma tarzıyla “Tanrı’nın tarzını” taklit ettiğini söyledi.

İspanyolca yazılmış ve 21 Haziran tarihli mektup, Martin tarafından Francis’e gönderilen ve bu hafta sonu Fordham Üniversitesi’nin sanal olarak ev sahipliği yaptığı Katolik LGBTQ sorunlarına odaklanan bildirisine yanıt olarak yazıldı.

Martin, sosyal medyada paylaşmadan önce 26 Haziran Cumartesi günü yapılan konferansta kişiselleştirilmiş mektubu okudu.

Martin, Twitter’da yayınlanan mektubun bir çevirisini paylaştı:

Pope Francis @Pontifex has sent a beautiful letter on the occasion of the Outreach LGBTQ Catholic Ministry Webinar, which happened yesterday, expressing his support for this ministry and encouraging us to imitate God's "style" of "closeness, compassion and tenderness"… pic.twitter.com/O9nTftoLDi

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) June 27, 2021