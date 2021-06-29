Kanada’da Katolik kiliseleri ateşe veriliyor

NTV Türkçe’de yer alan habere göre, polis yangınların şüpheli olduğunu ve soruşturulduğunu açıkladı. Bununla birlikte, yangınların kim tarafından ve hangi amaçla çııkarıldığı bilinmiyor.

Ancak, yerlililer duruma çok öfkeli olduklarını ve kiliselerde ölü çocuk mezarları için yaptıkları araştırmaların sekteye uğradığını açıkladı.

Yangınlar, diğer iki kilisenin yıkılmasından yaklaşık bir hafta sonra ve kilisenin Kanada’nın yerli halkı zorla asimile etme kampanyasındaki rolüne karşı artan öfkenin ortasında başladı. Katolik Kilisesi’nden okullardaki rolü konusunda daha fazla şeffaflık ve Papa’nın da özür dilemesi talep ediliyor.

“NESİLLER ARASI BİR TRAVMA”

Bu hafta sonu çıkan yangınlardan sonra, Aşağı Similkameen Kızılderili Konseyi, yangınlara “öfkelendiklerini” duyurdu: “Bu olaylar, kilisede kaybolan köklerini arayanlar için derinden hissedilecek. Bu durum, yaşadığımız nesiller arası travmanın bir belirtisidir, bu duygularla daha iyileştirici bir şekilde başa çıkmaya yardımcı olacak destekler var.”

Öte yandan, daha önce yüzlerce mezarın bulunduğu, iki eski okul da dahil olmak üzere 48 okul işleten Mary Immaculate Katolik Misyoner Oblates, yaşanılan soykırıma dair elindeki tüm belgeleri yayınlayacağını söyledi.

Aşağı Similkameen’in şefi Keith Crow, yangınların iki hafta önce kilisede ayin yapan topluluktaki Katolikler için “yıkıcı” olduğunu söyledi. Ancak, yerli toplulukların daha fazla zarar gördüğü konusunda uyardı:

“Topluluklarımız eski kiliselerde mezar aramaya devam ediyor. Yatılı okulların geri kalanı araştırılmaya başladığında, ortaya çıkan acı giderek artacak; 215 sadece bir başlangıçtı.”

British Columbia eyaletindeki Kamloops kentinde yerli çocukların gönderildiği başka bir yatılı okulun sahasında 215 yerli çocuğun kalıntılarının haftalar önce keşfi, Kanadalıları istismarcı ve asimilasyonist bir sistemin mirasıyla yüzleşmeyle karşı karşıya bıraktı.

1831 ve 1996 yılları arasında, Kanada’nın yatılı okul sistemi, yaklaşık 150 bin yerli çocuğu ailelerinden zorla ayırdı. 2015 yılında ülkenin Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu bu sistemi “kültürel soykırım” olarak adlandırdı. Çocukların yetersiz beslendiği, fiziksel ve cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

KATOLİK KİLİSESİ HALA ÖZÜR DİLEMEDİ

Kanada federal hükümeti 2008’de sistem için özür diledi. Okulların çoğunu oluşturan Roma Katolik Kilisesi ise özür dilemedi. Bu ayın başlarında, Papa Francis çok üzgün olduğunu söyledi, ancak hayatta kalanlar Papa’nın samimi olmadığını aktardı.

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