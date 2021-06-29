Joe Biden: “Ermenistan ile bizim işbirliğimiz ortak değerlerimizden biridir”

ABD Devlet Başkanı Joe Biden Ermenistan’da gerçekleşen erken genele seçimleri ve sonuçları vesileyle Ermeni halkına, Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan’a tebrik mesajı iletti.

Biden tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ermenistan halkına ve Başbakan Nikol Paşinyan’a başarılı seçimlerden dolayı tebrik ediyorum. Ermenistan ile bizim işbirliğimiz ortak değerlerimizden biridir ve biz demokratik değişimler, ihtilafların giderilmesi konusunda işbirliğimizi daha da pekiştirme açısından kararlıyız.”

Hatırlanacağı üzere 20 Haziran tarihinde Ermenistan’da düzenlenen erken genel seçimleri sonucunda iktidarda olan ‘Sivil Sözleşme’ Partisi Başbakan Vekili Nikol Paşinyan’ın önderliğinde yüzde 53.92 oy alıp Parlamentoda çoğunluk teşkil etti ve Hükümet oluşturmaya hak kazandı. İkinci Cumhurbaşkan Robert Koçaryan’ın yönettiği ‘Ermenistan’ ittifakı yüzde 21.04 oyla ikincisi oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/06/29/Joe-Biden-Paşinyan-ABD-Ermeni/210626