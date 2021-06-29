Goldmoney Asian Rapid turnuvasında Ermeni satranççı Aronyan birincilik kazandı

Ermenistan bayrağı altında Goldmoney Asian Rapid uluslararası turnuvasın katılan ünlü Ermeni satranççı Levon Aronyan turnuvayı zaferle sonuçlandırdı.
Aronyan 11-15’inci turlarda önce İran’lı Ali Reza Firuca’yı, sonra Rusya’lı Danil Dubov’u yenilgiye uğrattı. Daha sonra bayanlar dünya şampiyonu Hu Yafan, Rusya’lı Vladislav Artemiyev, ABD’li Wesley So ile berabere kaldı.
Levon Aronyan 15 puandan 10.5 puan kazanarak birinci oldu. İkinci sırada yer alan Vladislav Artemiyev yarım puanla geri kaldı. Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen ise 9 puanla 4’üncü sırada yer aldı.
İlk 8 sırada yer alan satranççılar play-off aşamasına geçti.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/06/29/Goldmoney-Asian-Rapid-Ermeni-satranççı-Aronyan/210633
İlk yorum yapan siz olun