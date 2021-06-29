Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri: ”Rus ordusu Ermenistan ve Azerbaycan’ın Sovyet dönemindeki sınırlarda duracak”

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, devlet televizyon kanalından yayınlanan program sırasında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Ermenistan ile Azerbaycan devlet sınırında yaşanan olaylarla ilgili neden tepkisiz kaldığına dair sorusuna cevaben şu an Rusya Federasyonu ile müzakerelerin sürdürüldüğünü dile getirdi.

Konuyla ilgili verdiği cevapta Armen Grigoryan şu ifadeleri kullandı:

“Burada Azerbaycan etkeni de mevcut ve Bakü’nün kendisini nasıl göstereceğini bilmiyoruz. Bir şey nettir: Rus ordusu Sovyet dönemindeki devlet sınırlarında duracak ve Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın egemen topraklarından geri çekilecek.”

Sınır belirleme sürecinden sonra ise Rus sınır askerleri geri çekilecek ve Ermenistan ile Azerbaycan Silahlı kuvvetleri sınırlarda duracak.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri bunun diplomatik yoluyla yapılacağının altını çizdi.

ERMENİ HABER AJANSI