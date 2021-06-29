Azerilerden 2 önemli program

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Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği tarafından 2 önemli program hayata geçirilecek. Programlardan biri 4 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan Azerbaycan Dayanışma Şöleni, biri de 3 Temmuz’dakii ‘Ermeni Diasporasının İftiralarına Açıklık Getirme Projesi’

Ermeni Diasporasının İftiralarına Açıklık Getirme Projesi’ kapsamında 3 Temmuz’da saat 14.00’da Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda konferans yapılacak. Konferans programının konuşmacıları Türkiye – Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, YTB Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cihangir Novruzov, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Teymur Rzayev, Tarihçi – Yazar Süleyman Pekin, Eski Konsolos Parviz Mammadzade, Elçibey Vakfı Başkanı Agil Samedbeyli olacak. Azerbaycan Dayanışma Şöleni programı ise 4 Temmuz’da Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda saat 14.00’da gerçekleştirilecek.

https://www.bizimyaka.com/haber/7354603/azerilerden-2-onemli-program