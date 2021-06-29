Araştırmacı Yazar Dr. Derya Akdemir, kardeş ülkedeki gözlemlerini Akit’e anlattı: Savaş sırasında kilise restorasyonu Azerbaycan’daki hoşgörünün göstergesidir

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Yeni Akit’e konuşan Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilcisi Derya Akdemir, Azerbaycan’ın ülkedeki tarihi bir kiliseyi restore ederek cemaatin kullanımına sunmasıyla ilgili, “Karabağ’da vatan savaşı sürdüğü sırada, Azerbaycan’ın, Haydar Aliyev Vakfı eliyle, Gabala’nın Nic köyündeki Arnavut Kilisesi’ni yenilemesi ülkedeki hoşgörünün ve çok kültürlülük politikasının başarılı bir şekilde devam ettiğinin bir göstergesidir.” dedi.

Hıristiyan Ermenistan ile topyekun savaşın devam ettiği günlerde, ülkedeki tarihi bir kiliseyi restore ederek cemaatin kullanımına sunan Azerbaycan, dünyaya örnek olmuştu.

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilcisi Derya Akdemir, “Karabağ’da vatan savaşı sürdüğü sırada, Azerbaycan’ın, Haydar Aliyev Vakfı eliyle, Gabala’nın Nic köyündeki Arnavut Kilisesi’ni yenilemesi ülkedeki hoşgörünün ve çok kültürlülük politikasının başarılı bir şekilde devam ettiğinin bir göstergesidir. Bu, İkinci Dağlık Karabağ Savaşı sırasında bazı çevrelerin Karabağ’daki Hıristiyan kiliselerinin akıbetiyle ilgili ‘endişelerini’ dile getirmelerine en uygun cevaptır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in belirttiği gibi, endişeye hiçbir gerek yoktur. Azerbaycan, tüm dinlerin değerlerine ve anıtlarına büyük önem ve özen göstermektedir ve her zaman da bu devam edecektir” dedi.

Azerbaycan’a yaptığı ziyaretler sayesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı I. Yardımcısı Mihriban Aliyeva’nın başkanlığındaki Haydar Aliyev Vakfı’nın çalışmalarını yakından gözlemleme fırsatını elde ettiğini belirten Akdemir, şunları söyledi:

“Vakıf, hep Azerbaycan kültürüne özel önem vermekte, Azerbaycan kültürünün tanıtılması ve sağlıklı manevi değerlerin korunması için yapılan çalışmalar ihmal edilmemektedir. Sayın Mihriban Aliyeva, Azerbaycan kültürünün dünyada gelişmesinde ve tanıtılmasında çok değerli hizmetler vermektedir. Haydar Aliyev Vakfı başkanı ülkemizde düzenli olarak düzenlenen çeşitli uluslararası kültürel etkinliklerin ve festivallerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası muğam festivali ve muğam şarkıcıları yarışması, M.Rastropovich’in adını taşıyan uluslararası festivaller ile D.Shostakovich ve Bülbül’ün yıldönümleri, Gabala Müzik Festivali, Uluslararası Aşık Festivali Mehriban Aliyeva’nın yakın desteğiyle gerçekleştirilmiş etkinliklerdendir.

Azerbaycan’ın maddi ve manevi mirasının UNESCO’nun nadide eserleri listesine dahil edilmesi bile Mihriban hanımın şahsında Vakfın uluslararası işbirliğinin önemli bir göstergesidir. Böylece günümüzde muğam icra sanatı, Azerbaycan aşık sanatı, Nevruz Bayramı, Azerbaycan halısı, tar icra sanatı, “Sembolizm ve geleceğin geleneksel sanatı” vb. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesine ve Çovken-Karabağ At Oyunu Geleneğinin UNESCO Acil Korunmaya Muhtaç Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine dahil edilmesi, Azerbaycan ile bu kuruluş arasındaki işbirliğinin devam ettiğini vurgulamaktadır. Elbette Haydar Aliyev Vakfı’nın bu nadir mirasın bu listeye dahil edilmesindeki rolü özeldir”

https://www.yeniakit.com.tr/haber/arastirmaci-yazar-dr-derya-akdemir-kardes-ulkedeki-gozlemlerini-akite-anlatti-savas-sirasinda-kilise-restorasyonu-azerbaycandaki-hosgorunun-gostergesidir-1553252.html