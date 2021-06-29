ABD’nin eski Bakü Büyükelçisi: “Çatışma bttiyse Aliyev’in askeri üniforma giymesinin ne gereği var?”

ABD’nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Richard Kauzlarich (1994-1997), Dağlık Karabağ çatışmasının çözüldüğünü ve Ermenistan’ın, Azerbaycan ile sınırlarını belirlemesi gerektiğini iddia eden İlham Aliyev’in sözlerine tepki verdi.

“Twitter”de Aliyev’ın askeri üniformalı bir resmini paylaşan Kauzlarich, “Aliyev, çatışmanın çözüldüğünü ve dolayısıyla Ermenistan’ın, Azerbaycan ile sınırlarını çizmesi gerektiğini söylüyor. Çatışma sona erdiyse Cumhurbaşkanı Aliyev’in askeri üniforma giymesinin ne gereği vardır” yorumunu yaptı.

Hatırlanacağı üzere, 26 Haziran’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir “barış sözleşmesi” için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade ederek, Ermenistan’ın tek gelişim yolunun, Azerbaycan’dan kendi topraklarını talep etmekten ve Dağlık Karabağ isminin kullanılmasından vazgeçmesi olduğunu iddia etmişti. Aliyev, Dağlık Karabağ çatışması diye bir kavramın da artık ortada olmadığı iddasında bulunmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/06/29/ABD-Bak%C3%BC-B%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7isi-Aliyev-askeri-%C3%BCniforma/210683