5. İstanbul Tasarım Bienali’nden yeni bir yerleştirme: “Büyükada Şarkı Hatları”

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, VitrA sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen, Borsa İstanbul’un Yüksek Katkıda Bulunan Kuruluş olarak destek verdiği 5. İstanbul Tasarım Bienali, kurulumu pandemi sebebiyle ertelenen Büyükada Şarkı Hatlarıbaşlıklı yeni yerleştirmeyle şehre veda ediyor.

Studio Ossidiana’nın ürettiği Büyükada Şarkı Hatları, hem bir tasarım projesi hem de bir yolculuk. Bitkilere, toprağa, böceklere ve kuşlara ev sahipliği yapacak bu yüzen bahçe, Büyükada-Haliç hattındaki yolculuğu sırasında insanlara ve hayvanlara, etkinliklere ve sohbetlere ev sahipliği yapacak.

Stimuleringsfonds, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ve Adalar Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen proje, 23 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında, Büyükada-Haliç hattında görülebilecek. Büyükada Şarkı Hatları isimli yüzen bahçe, 23 Haziran’da Yenikapı’dan yola çıkarak Büyükada’ya gidecek ve burada 30 Haziran’a kadar kalacak. 30 Haziran’da ise tekrar deniz üzeri seferine başlayıp Haliç’e gelecek ve 12 Temmuz tarihine kadar Haliç’te ziyaret edilebilecek. Platform, Büyükada ve Haliç rıhtımlarına bağlıyken yoga yapmak, dans etmek, şarkılarını seslendirmek veya balık tutmak isteyen herkese açık olacak. 12 Temmuz’dan sonra ise platformun üzerindeki tasarım Büyükada’da, Adalar Kent Konseyi’ne ait bir bahçeye yerleşerek İstanbul’un bir parçası haline gelecek.

Büyükada Şarkı Hatları, çevrimiçi kamusal program etkinliklerine ev sahipliği yapacak

5. İstanbul Tasarım Bienali’nin kamusal programı 23-30 Haziran tarihleri arasında, platform Büyükada’dayken gerçekleşecek. Dünya Mirası Adalar ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek “Ekoloji Maratonu” başlıklı programda 14 farklı etkinlik bulunuyor. Etkinliklerin on ikisi İstanbul Tasarım Bienali’nin Instagram hesabından, adadan canlı yayın ile; iki etkinlik ise Zoom üzerinden takip edilebilecek.

Hayalet Ağlar ve Deniz Salyası

24 Haziran Perşembe 17.00-18.00

Konuşmacı: Serco Ekşiyan

Konuşmacı: Serco Ekşiyan Adayı Duyuyor Musun? (Yoga)

24 Haziran Perşembe 18.00-19.00

Performansçı: Dolunay Varol

Performansçı: Dolunay Varol Permakültür ve Sanat – Kamusal Alanda İfade ve Katılım (Zoom etkinliği)

25 Haziran Cuma 14.00-15.30

Konuşmacılar: Halka Sanat Projesi kurucu direktörü İpek Çankaya, İstanbul Permakültür Kollektifi kurucusu Dilek Yalçın Demiralp, Sanatçı Burak Ayaz ve sanatçı Koenraad Van Lier ile dörtlü sohbet ve Halka Sanat projesi sunumu

Konuşmacılar: Halka Sanat Projesi kurucu direktörü İpek Çankaya, İstanbul Permakültür Kollektifi kurucusu Dilek Yalçın Demiralp, Sanatçı Burak Ayaz ve sanatçı Koenraad Van Lier ile dörtlü sohbet ve Halka Sanat projesi sunumu Hayal Bahçelerinden Hikâyeler

25 Haziran Cuma 15.45-16.45

Konuşmacı: Mete Özel

Konuşmacı: Mete Özel Yeniden Yabanlaştırmak

25 Haziran Cuma 17.00-18.00

Konuşmacılar: Gündüz Vassaf ve Derya Tolgay

Konuşmacılar: Gündüz Vassaf ve Derya Tolgay Yerleşik Bağışıklığın Üstesinden Gelene Kadar Hatırlamayı Sürdürmek

25 Haziran Cuma 18.00-19.00

Performansçılar: Talin Büyükkürkciyan ve Nikolai Galen

Performansçılar: Talin Büyükkürkciyan ve Nikolai Galen Antroposen Sonrası Ada Tahayyülleri – İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Proje Sunumu

26 Haziran Cumartesi 14.00-15.00

Konuşmacılar: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Konuşmacılar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Antroposen Peyzajlar

26 Haziran Cumartesi 15.30-16.30

Konuşmacılar: Tansel Korkmaz, Bahar Özay, Korhan Gümüş

Konuşmacılar: Tansel Korkmaz, Bahar Özay, Korhan Gümüş Bilim ve Sanat: Geleceğimiz Mercanlar

26 Haziran Cumartesi 17.00-18.00

Konuşmacılar: Doç. Dr. Nur Eda Topçu & Sibel Horada

Konuşmacılar: Doç. Dr. Nur Eda Topçu & Sibel Horada Dün-Bugün Marmara Biyoçeşitliliği ve Restorasyon (Zoom etkinliği)

27 Haziran Pazar 18.00-19.30

Konuşmacılar: Dünya Mirası Adalar – Derya Tolgay moderatörlüğünde, Açık Radyo – Özdeş Özbay, Hidrobiyolog Cem Dalyan, Deniz Biyoloğu Nur Eda Topçu & Çevre ve Habitat Restorasyon Uzmanı Sera Tolgay, Deniz Yaşamını Koruma Derneği Volkan Narcı, sualtı fotoğrafçısı Ferhan Coşkun.

Konuşmacılar: Dünya Mirası Adalar – Derya Tolgay moderatörlüğünde, Açık Radyo – Özdeş Özbay, Hidrobiyolog Cem Dalyan, Deniz Biyoloğu Nur Eda Topçu & Çevre ve Habitat Restorasyon Uzmanı Sera Tolgay, Deniz Yaşamını Koruma Derneği Volkan Narcı, sualtı fotoğrafçısı Ferhan Coşkun. Kentte Doğa ve Bisiklet

28 Haziran Pazartesi 17.00-18.00

Konuşmacı: Orman Yüksek Mühendisi Cihan Erdönmez

Konuşmacı: Orman Yüksek Mühendisi Cihan Erdönmez Suyla Birlikte Yaşamak

28 Haziran Pazartesi 18.00-19.00

Konuşmacı: Akgün İlhan

Konuşmacı: Akgün İlhan Doğal Koridorlar Oluşturmak

29 Haziran Salı 15.00-16.00

Konuşmacı: Prof. Dr. Ünal Akkemik

Konuşmacı: Prof. Dr. Ünal Akkemik ‘Be Water My Friend’ by dadans

29 Haziran Salı 18.00-19.00

Performansçılar: dadans (Dila Yumurtacı, Melek Nur Dudu, Merve Uzunosman) ve misafir performansçılar

5. İstanbul Tasarım Bienali Kamusal Programı hakkında ayrıntılı bilgi ve etkinlik takvimi için: empathyrevisited.iksv.org

5. İstanbul Tasarım Bienali’nin kente armağan ettiği kalıcı eserler ziyaretçilerini bekliyor

Ekim 2020’de başlayan 5. İstanbul Tasarım Bienali’nin Yeni Yurttaşlık Ritüelleri kapsamındaki kalıcı yerleştirmeleri İstanbul’un çeşitli noktalarında görülebilir.

Soft Baroque’un tasarladığı Nokta Bulutu Aykut Barka Deprem Parkı’nda; Soraia Gomes Teixeira’nın imzasını taşıyan Kamusal Terapi Araçları Etiler Sanatçılar Parkı’nda; public works ile Freddie Wiltshire ve Billy Adams’ın Özenle Kurutun adlı projesi Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’nde; Martí Guixé’nin Güneş Mutfağı İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde; Bits to Atoms tarafından tasarlanan Devrimin Sobası Karaköy Sahili’nde; Eli Bensusan imzalı Körlerin Güneş Saati Moda Sahil Parkı’nda ve Dansbana!’nın kent içinde dansa alan açan, genç kadınları kamusal alanlarda görünür kılmayı hedefleyen projesi Dansbana! Kalamış ise Kalamış Parkı’nda ziyarete açık.

5. İstanbul Tasarım Bienali’nin kalıcı projeleriyle ilgili detaylı bilgi için: empathyrevisited.iksv.org

İstanbul Tasarım Bienali’ni sosyal medyada takip etmek için:

instagram.com/tasarimbienali

twitter.com/tasarimbienali

facebook.com/istanbultasarimbienali

#istanbultasarımbienali

#empatiyedönüş

https://www.iksv.org/tr/haber/5-istanbul-tasarim-bienali-nden-yeni-bir-yerlestirme-buyukada-sarki-hatlari