Բայդենը շնորհավորել է Հայաստանի ժողովրդին և Փաշինյանին

ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը շնորհավորել է Հայաստանի ժողովրդին և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական հաջող ընտրություններ անցկացնելու համար։ Այս մասին ԱՄՆ նախագահը գրառում է արել Թվիթերում։

«Հայաստանի հետ մեր գործընկերությունը ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ հակամարտությունների կարգավորման ոլորտում ընդհանուր արժեքներից եւ համագործակցությունից մեկն է։ Մենք հանձնառու ենք այդ գործընկերության ամրապնդմանը»,- նշել է Բայդենը:

Congratulations to the people of Armenia and Prime Minister @NikolPashinyan on successful parliamentary elections. Our partnership with Armenia is one of shared values and cooperation on democratic reform and conflict resolution—we are committed to strengthening that partnership.

— President Biden (@POTUS) June 28, 2021