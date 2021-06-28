Rus Barış Gücü askerleri 172 Karabağ Ermeni sakinini Amaras ve Gandzasar’a eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığ’ndan edinen bilgilere göre Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) 172 sakini Rus Barış Gücü askerlerinin eşliğinde tarihi Amaras ve Gandzasar manastırlarını ziyaret etti.

Artsakhlı Ermeni ziyaretçiler başkent Stepanakert’te bir araya geldikten sonra 74 kişilik bir grup Amaras manastırına doğru hareket etti, 98 kişilik bir grup ise Martakert idari bölgesinde yer alan Gandzasar manastırına doğru yola çıktı.

Ayin törenlerinden sonra Rus Barış Gücü askerleri Karabağlı ziyaretçilerini onların dönüş yolunda da eşlik ettiler.

ERMENİ HABER AJANSI